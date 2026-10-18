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Mensaje del Dibu Martínez tras duro golpe contra Everton: confirman cuánto estará fuera

El portero argentino fue intervenido quirúrgicamente por una fractura de mandíbula.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

18 de octubre de 2026 a las 9:44 a. m.
Emiliano Martínez sufre fractura mandibular tras choque en la Premier League.
Emiliano Martínez sufre fractura mandibular tras choque en la Premier League. Foto: AFP

El Chelsea confirmó este domingo la gravedad del traumatismo sufrido por Emiliano ‘Dibu’ Martínez durante el encuentro del sábado frente al Everton por la Premier League.

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Tras ser retirado en camilla y trasladado de urgencia a un centro asistencial, los exámenes médicos especializados ratificaron una fractura de mandíbula, lesión que requirió una intervención quirúrgica inmediata y mantendrá al guardameta argentino alejado de la competencia durante varias semanas.

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El incidente se produjo en el segundo tiempo del partido cuando el arquero de 34 años salió a despejar un cobro de falta lateral, impactando violentamente con la cabeza del defensor central Jarrad Branthwaite.

La gravedad de la jugada obligó a la intervención del personal médico en el terreno de juego durante cerca de diez minutos antes de su evacuación en camilla, dejando el arco en manos del juvenil belga Mike Penders para certificar la victoria 2-0 de los Blues.

Mensaje de tranquilidad desde el hospital y baja confirmada

A pesar de la complejidad de la cirugía, el propio campeón del mundo con la albiceleste se encargó de enviar un mensaje de calma a los aficionados desde la clínica. “En unas semanas volvemos ya”, publicó el Dibu en sus redes sociales personales, acompañado de una fotografía en la cama del hospital tras ser intervenido quirúrgicamente.

El departamento médico del club londinense no precisó la fecha exacta para su regreso a los entrenamientos, limitándose a indicar que su proceso de rehabilitación tomará varias semanas.

Esta baja representa un contratiempo considerable para la planificación del técnico Xabi Alonso, quien deberá depositar su confianza en la portería en el joven Mike Penders para afrontar los compromisos venideros en el certamen local e internacional.

*Realizado con información de AFP.