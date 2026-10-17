Vincent Kompany, técnico del Bayern, se lesionó: confirmado el diagnóstico de los médicos

Bayern Múnich pasó por encima de RB Leipzig (6-1) y escaló al primer lugar de la tabla en la Bundesliga. El único detalle negativo de la noche en el Allianz Arena fue la lesión del técnico Vincent Kompany, quien no asistió a la rueda de prensa.

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En su lugar estuvo Max Eberl, director deportivo del Bayern, que llamó a la tranquilidad de los hinchas y aseguró que Kompany estará disponible para el partido de la próxima semana contra Arsenal en Champions League.

“Nada le impide estar con el equipo. Se sentó en el banquillo, así que no fue un gran problema. No dirigió activamente desde la banda. Aaron (Danks) y René (Maric) tomaron el relevo, lo que muestra lo armonioso que es el cuerpo técnico. Asumo que no será un problema el miércoles”, dijo Eberl.

Según sus declaraciones, Vincent Kompany padece un dolor intenso en la cadera y también está saliendo de un virus. Esa fue la razón por la que se le vio sentado en el banquillo y las instrucciones para los jugadores quedaron en manos de sus asistentes.

Vincent Kompany sentado en el banquillo de Bayern Múnich Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Parte médico del Bayern Múnich

Ante la sonora ausencia de Kompany en la rueda de prensa, el Bayern Múnich emitió un comunicado oficial sobre la situación del estratega belga y confirmó que está en buenas condiciones para preparar el partido de Champions.

“Vincent Kompany tuvo que lidiar esta semana con una infección viral. A pesar de todo, estuvo en el banquillo del FC Bayern contra el Leipzig, pero tuvo que reducir su participación en el entrenamiento. Aaron Danks y René Marić tomaron el relevo”, apuntó el club bávaro.

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Aun con la ausencia del técnico, Max Eberl analizó los detalles del partido ante los medios de comunicación y llenó de elogios a los jugadores por una victoria contundente para espantar las dudas que habían dejado los dos empates consecutivos después del parón internacional.

“Fue una actuación realmente muy, muy buena. También necesitamos esa estabilidad en las próximas semanas. En los dos partidos anteriores ya habíamos realizado un total de 50 disparos, pero hubo momentos en los que no estuvimos lo suficientemente atentos. Hoy hemos demostrado de lo que somos capaces. Cuando los chicos ven que funciona lo que nos hemos propuesto, también aparece esa alegría por jugar”, declaró el director deportivo.

Luis Díaz marcó su primer triplete de la temporada, Harry Kane siguió con la racha goleadora y hasta Michael Olise se pronunció en el marcador. Con este triunfo, Bayern escaló a la primera posición de la tabla y aprovechó el tropiezo de Borussia Dortmund ante Unión Berlín.

Este domingo juega Friburgo, único equipo que puede quitarle el liderato al conjunto bávaro.