“Hoy es un día menos”: Karol Samantha rompe el silencio sobre cuándo saldrá Epa Colombia de prisión

La situación personal y judicial de la creadora de contenido y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como ‘Epa Colombia’, continúa generando atención en la opinión pública.

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Recientemente, su pareja, Karol Samantha Barbosa, se pronunció a través de sus redes sociales sobre la expectativa de un eventual reencuentro familiar mientras Barrera cumple su condena en el centro penitenciario La Picaleña, en Ibagué.

En una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, un seguidor indagó sobre la fecha en la que la empresaria podría recuperar la libertad: “¿Cuándo podremos ver a Daneidy? ¿Cuándo sale? La extrañamos”.

Ante esto, Barbosa compartió un mensaje marcado por la nostalgia, en el que dejó ver el impacto emocional de la reclusión en el entorno familiar, aunque sin dar precisiones sobre decisiones judiciales definitivas.

“Nosotras dos también la extrañamos y necesitamos. Hoy es un día menos para que ella vuelva a nuestro lado. No se imaginan lo triste que es salir de este lugar sin ella, pero tengo la fe de que Dios está obrando”, respondió Karol Samantha en sus historias oficiales.

Las declaraciones de Karol Samantha reflejan un anhelo personal frente a la ausencia de su pareja, pero no representan una confirmación oficial ni un anuncio legal sobre la salida de prisión de Barrera Rojas.

Daneidy Barrera Rojas se encuentra cumpliendo una condena de cinco años y dos meses de prisión por los hechos ocurridos en noviembre de 2019, cuando protagonizó actos de vandalismo contra la infraestructura del sistema de transporte TransMilenio en Bogotá.

Tras el fallo judicial y el avance del proceso penitenciario, fue trasladada a la cárcel de máxima seguridad La Picaleña, en la capital del Tolima, donde permanece privada de la libertad.

A finales de septiembre, trascendió que la empresaria participó en una diligencia orientada a concretar un acuerdo de reparación económica con TransMilenio S.A., como parte de los compromisos derivados de su sentencia.

Durante el desarrollo de estas audiencias se planteó la posibilidad de que la defensa solicite el beneficio de prisión domiciliaria.

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Sin embargo, el cumplimiento de acuerdos económicos o de reparación con las víctimas no implica, por sí mismo, la concesión automática de la detención domiciliaria o la libertad condicional.

Para que se otorgue una medida de este tipo, el juez de ejecución de penas debe evaluar factores como la conducta penitenciaria, el tiempo de pena cumplido y el marco legal vigente.