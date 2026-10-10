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La estrategia de la defensa de Epa Colombia para buscar la casa por cárcel

La defensa de Epa Colombia evalúa una nueva valoración médica y psiquiátrica para solicitar que cumpla su condena en casa.

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Redacción Confidenciales
9 de octubre de 2026 a las 11:46 p. m.
Epa Colombia no se adapta a la cárcel La Picaleña, en Ibagué.
Epa Colombia no se adapta a la cárcel La Picaleña, en Ibagué. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Epa Colombia no se adapta a la cárcel La Picaleña, en Ibagué, a donde fue trasladada, y su equipo de defensa judicial no descarta una nueva estrategia para solicitar la medida de casa por cárcel: consiste en practicarle a Daneidy Barrera una nueva valoración médica y psiquiátrica que evidencie su estado y le permita quedar en libertad.

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Una fuente judicial le contó a SEMANA que Barrera fue sometida en una oportunidad a un examen cuando permaneció en la cárcel de Carabineros, y no arrojó un resultado que le permitiera quedar libre. Por cierto, Margareth Chacón Zúñiga, compañera de Epa en Carabineros, en Bogotá, y condenada por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, fue trasladada a la cárcel de máxima seguridad de Pedregal, en Medellín.