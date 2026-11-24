Tallulah Willis llamó la atención en redes sociales después de compartir una foto junto a su padre, Bruce Willis, y borrarla. La actriz explicó que decidió borrar la imagen porque, al verla con más calma, sintió que mostraba un instante familiar demasiado privado. También ofreció disculpas y aseguró que tendrá más cuidado con este tipo de publicaciones.

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La foto había sido compartida el sábado. En ella, Tallulah aparecía sentada en una hamaca mientras sostenía la mano del protagonista de Dura de matar. Los dos estaban viendo un video del cantante Frankie Valli cuando pidió que alguien tomara la foto. La escena le pareció especial y decidió compartirla con sus seguidores.

Sin embargo, al día siguiente cambió de opinión y explicó lo que ocurrió. “Me emocionó tanto la ternura del momento que no pensé más allá en que tal vez era una foto demasiado íntima para mostrar”, escribió.

Bruce Willis se encuentra en un centro especializado para su atención. Foto: AFP

La joven reconoció que no había considerado suficientemente el carácter personal de la escena y agregó: “Puedo reconocerlo y prometo hacerlo mejor”.

En el mismo mensaje, Tallulah agradeció las muestras de afecto que recibe su padre y destacó el cariño que le tiene su familia. “Sé que todos ustedes lo quieren. Yo lo quiero. Mi familia lo quiere”, manifestó.

También lo describió como el héroe que sigue siendo para sus seres queridos, una frase que reflejó la cercanía que mantienen pese a los cambios que ha enfrentado el actor.

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¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis?

El actor, de 71 años, se alejó de la actuación en 2022, cuando se conoció que atravesaba dificultades relacionadas con la afasia, un trastorno que afecta la comunicación. En febrero de 2023, su familia informó que el diagnóstico correspondía a demencia frontotemporal, una enfermedad progresiva que puede afectar el lenguaje, la conducta, la personalidad y otras capacidades.

Desde entonces, sus familiares han contado algunos aspectos de la nueva rutina y de los cuidados que necesita.

Bruce Willis fue diagnosticado de afasia y demencia frontotemporal. Foto: AFP

Emma Heming Willis, esposa del artista, reveló que él vive en una vivienda independiente y adaptada, donde recibe asistencia durante las 24 horas. La decisión, según explicó, fue “una de las decisiones más difíciles” que ha tenido que tomar.

La publicación de Tallulah volvió a poner la atención sobre la vida familiar del actor, pero su aclaración también mostró la importancia que concede a proteger ciertos recuerdos.

Aunque decidió retirar la foto, no dudó en manifestar de forma pública cuánto quiere a su padre y el lugar que ocupa en su vida.