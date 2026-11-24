Barranquilla recibió de nuevo a una de sus mujeres más reconocidas. La actriz y productora Sofía Vergara regresó a su ciudad natal y, desde su llegada, ha disfrutado de muestras de cariño, sabores y música. La visita tuvo un encuentro especial con Isabella Daes García, reina del Carnaval de los Niños 2027, quien participó en una recepción preparada para darle la bienvenida.

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La celebración estuvo marcada por detalles muy barranquilleros. Amigos y familiares hicieron llegar al hotel donde se hospeda la artista varios pudines y dulces típicos, una sorpresa que, según contó, seguramente la hará sentirse como en casa.

Más tarde, durante el recibimiento organizado en su honor, Isabella le entregó un obsequio y la invitó a bailar.

El momento más alegre llegó cuando ambas se movieron al ritmo de cumbia y mapalé justo en frente de las personas que estaban presentes. La actriz se sumó a este ambiente de fiesta y dejó ver que, pese a los años de trabajo y que ha vivido fuera del país, conserva el vínculo con las tradiciones de su tierra.

En medio del encuentro, Sofía manifestó su cercanía con la joven reina al decirle: “Soy tu tía putativa”.

Esta visita tiene como motivo un homenaje que se hará este martes 24 de noviembre, desde las 5:30 p. m., junto a la estatua de la artista en el Gran Malecón. La escultura, creada por el artista Yino Márquez, se dio a conocer en el mes de julio de 2025 y se convirtió en un punto de referencia para reconocer la trayectoria internacional de la barranquillera.

Durante el acto, el Carnaval de Barranquilla presentará una muestra folclórica con 50 participantes, bajo la dirección artística de Pedro Díaz. El espectáculo, de alrededor de diez minutos, reunirá música, danza, personajes y expresiones tradicionales para destacar la identidad cultural de la ciudad.

Como parte del reconocimiento, la organización entregará a Sofía Vergara el “Turbante de la Tradición”, distinción reservada para personalidades destacada.

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La jornada también contará con la presencia de la monarquía del Carnaval 2027 y cerrará con una presentación de Aria Vega, cantante barranquillera recientemente galardonada con un Grammy Latino. La artista compartirá parte de su repertorio y mostrará el premio ante el público.

Así, el regreso de Sofía combina un reconocimiento a su carrera con una celebración de sus raíces. La bienvenida de Isabella y el baile compartido se sumaron a los gestos con los que Barranquilla busca recordarle a la actriz que sigue siendo parte de su historia.