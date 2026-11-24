Este martes 24 de noviembre, Nana Calistar, la famosa astróloga mexicana, entregó los vaticinios para cada una de las casas astrales y de esta forma, las personas pueden consultarlo para tener una guía o un acercamiento a la forma en la que se puede desarrollar su día.

Horóscopo de Nana Calistar para este 23 de noviembre: regresos del pasado, relaciones y cambios que sacudirán a los signos

Además de Nana, hay más personas que están inmersas en este mundo de la astrología, pero ella destaca en el ámbito digital por la forma tan directa y sin filtro de hablar de cambios, advertencias y más.

Horóscopo de este martes, 17 de noviembre de 2026, según Nana Calistar

Aries

“Deja que ese familiar termine de contarte el problema antes de aventarle tres soluciones. Podría caerte una devolución que te aliviane el viaje. Y si sales con tu pareja, dejen un rato libre. Hasta podrían acabar bailando algo que en la casa les da pena poner”.

Tauro

“Si se burlan de lo que estás preparando, enséñale tu trabajo a quien sí podría contratarte. Y en el amor, toma en serio a quien te dice que quiere seguir por su lado, aunque luego te busque con unas ganas que hasta te despeinan”.

Géminis

“Escoge una hora y cúmplela, que ya traes a todos mareados con tanto cambio. Si vas a hacer un trámite, revisa que tu apellido esté igual en todos los papeles. Y en menos de dos semanas podría llegarte la confirmación de algo que dabas por perdido”.

Cáncer

“Si ya preguntaste tres veces si llevaron suéter, deja el teléfono quieto. Y si dos amistades se pelean y te piden escoger bando, escucha sin prometer pleito ajeno. Se empieza a armar otro viaje donde podrías conocer a alguien con quien te de gusto seguir platicando”.

Leo

“Si te contaron algo en confianza, guárdate la anécdota aunque con ella hagas reír a toda la mesa. En la chamba, escucha a quien te señale que se te escapó. La corona te queda igual de bien aunque otro tenga razón”.

Virgo

“Ya le cambiaste cuatro veces el saludo al correo. ¡Mándalo, criatura! Hazle un espacio a esa amistad que quiere verte también cuando andas bien. Y si tu pareja trae un disgusto que su amistad anda calentando, hablen ustedes dos de lo que pasó“.

Libra

“Dijiste ‘como ustedes quieran’ y ahora rezas para que nadie compre los boletos. Di de una vez qué plan sí te acomoda. Y si tienes pareja, podría sorprenderte arreglando algo que para ti tenía mucho valor. Hasta te va a ablandar la voz”.

Escorpio

“Te dijeron ‘luego te cuento’ y tú ya inventaste el cuento completo. Bájale tantito. Por redes podría buscarte alguien de lejos. Disfruta el coqueteo y fíjate si también tiene ganas de ponerle fecha al encuentro. Por mensaje cualquiera te desabrocha el último botón”.

Sagitario

“Si dijiste ‘vamos cerquita’, pregunta antes de querer llevar a todos a subir un cerro. Un trabajo que propusiste hace meses podría volver a moverse. Y una amistad podría invitarte a salir a solas. A ver si de veras se quedaron con ganas de platicar”.

Capricornio

“Ve al karaoke y deja las facturas para mañana. En la chamba, reconoce la parte que te toca y deja que quien autorizó el error de su explicación. Si un ex ya está haciendo su vida, respeta su distancia y ahórrate el mensajito de madrugada”.

Acuario

“Si alguien te cuenta que algo le dolió, escúchalo antes de dibujarle la solución en una servilleta. Una amistad podría sorprenderte con algo que hiciste y dabas por olvidado. Y aguas con quien te dice que su relación ‘prácticamente’ terminó. Pregunta qué significa ese ‘prácticamente’”.

Piscis

“Ya te imaginaste inaugurando el negocio y todavía no preguntas si el local está libre. Haz la llamada. Podrías encontrarte con alguien del pasado en una vuelta cualquiera. Y si te cae ese pago extra, primero abónale a lo que debes y luego ve si alcanza para el gusto”.