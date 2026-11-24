Atlético Nacional se pronunció sobre los audios VAR de la polémica expulsión de Felipe Marín en el partido ante Once Caldas. El cuadro verdolaga hizo énfasis en las frases del árbitro Jhon Ospina y envió un mensaje a la hinchada para el clásico de este miércoles contra Independiente Medellín.

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“Estamos enfocados y unidos. ¡Vamos nosotros juntos! Así hemos logrado todo”, apuntó el club en su cuenta oficial.

De momento, Marín está sancionado con una fecha de suspensión y no podrá jugar el clásico paisa en el Atanasio Girardot. El volante de 19 años tendrá que ver el partido desde la tribuna en compañía de Alexis Henríquez, asistente técnico de Nacional, quien también fue expulsado por Ospina en Manizales.

A pesar de que la comisión arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol admitió que el árbitro tomó una “decisión equivocada” al expulsar a Felipe Marín, la tarjeta roja no se ha quitado y el jugador debería quedar fuera de convocatoria para el duelo ante Medellín.

Atlético Nacional pide rectificación

Además del mensaje publicado en redes sociales, Atlético Nacional mandó por escrito una carta al comité disciplinario pidiendo la rectificación de la tarjeta roja recibida por Felipe Marín.

La esperanza del cuadro verdolaga es que los audios VAR hagan su efecto en la decisión y, por ende, el mediocampista pueda estar disponible para el clásico paisa.

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Cabe recordar que el partido de Nacional vs. Medellín está programado para este miércoles, 25 de noviembre, a las 8:30 de la noche. Para que Marín alcance a ser convocado, la decisión del comité disciplinario debería modificarse en el transcurso de las próximas horas.

De acuerdo a la resolución publicada en la página oficial de la Dimayor, el futbolista antioqueño fue expulsado “por ser culpable de juego brusco grave contra adversario” y recibió la sanción mínima (una fecha de suspensión) con multa de 350.181 pesos colombianos.

En caso de que la tarjeta roja siga en firme, Felipe Marín regresará el fin de semana para enfrentar a Independiente Santa Fe en el Estadio El Campín de Bogotá.

Felipe Marín, jugador de Atlético Nacional, en el partido frente a Once Caldas. Foto: Colprensa

Posible alineación ante Medellín

Lucas González, técnico del cuadro verdolaga, está atento al desenlace de esta novela para elaborar el once inicialista que buscará romper una racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar.

Entre los posibles reemplazos de Marín se encuentran el argentino Elías Cabrera o Matheus Uribe.

Esta sería la formación titular de Nacional ante Medellín: Franco Armani; Neider Parra, Andrés Felipe Reyes, William Tesillo, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Elías Cabrera; Marlos Moreno, James Rodríguez, Edwin Cardona y Alfredo Morelos.