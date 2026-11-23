No son agradables las noticias que ha informado Millonarios a sus hinchas para lo que resta de las finales de la Liga BetPlay 2026-II.

Después del partido de la fecha 1 de los cuadrangulares, se pudo conocer que los dos referentes del plantel, como Juan Guillermo Cuadrado y Mackalister Silva, se han lesionado. El segundo en mención con un grado de complejidad mayor.

De acuerdo al reporte médico que difundió el azul: “El jugador Juan Guillermo Cuadrado presenta una sobrecarga de los isquiotibiales de su pierna izquierda”.

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“Una vez finalizado el partido frente a Deportivo Cali, inició su proceso de manejo médico y recuperación. Su incapacidad se determinará según evolución”, añaden del tratamiento que le han dado.

Del otro experimentado, el reporte es un “esguince” que puede llegar a sacarlo lo que resta del año deportivo en el FPC.

“David Mackalister Silva sufrió un esguince del ligamento colateral medial de su rodilla derecha durante el partido de este fin de semana y ya se encuentra realizando trabajos de recuperación”, confirmaron los exámenes.

“Su incapacidad también estará sujeta a evolución”, agregaron sin dar pistas de una posible fecha de retorno para ‘Macka’.

Este doblete de malas noticias se une a la ya conocida baja de Daniel Ruiz, quien “se encuentra en la etapa final de su recuperación, adelantando trabajos diferenciados de campo”.

Lo preocupante para Millonarios es que el calendario no da espera. Para este martes está previsto que jueguen de local en El Campín vs. Atlético Bucaramanga desde las 6:20 p.m., sin poder contar con dichos nombres importantes.

Al técnico Alberto Gamero le corresponderá la difícil tarea de buscar reemplazo del extremo, así como de los dos creativos que no estarán en la convocatoria para el juego con el cuadro de Santander.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. Foto: Colprensa (Diseño de SEMANA)

Grupo B, apretado

Hasta la fecha 2, ninguno de los cuatro equipos que hacen parte del cuadrangular B ha sacado ventaja. El puntaje para todos es de un punto luego de igualar Millonarios y Deportivo Cali, así como también lo hicieron América y Bucaramanga.

A los embajadores les fue compleja su visita al estadio verdiblanco, donde los dirigidos por Rafael Dudamel se mostraron sólidos a la hora de salvaguardar el cero. Tampoco hubo muchas opciones para lado y lado, estando más presente en el juego el forcejeo por el balón.

La segunda jornada de los cuadrangulares en el grupo B se jugará así:

Martes 24 de noviembre

6:20 p. m. | Millonarios vs. Atlético Bucaramanga — Estadio El Campín, Bogotá.

| Millonarios vs. Atlético Bucaramanga — Estadio El Campín, Bogotá. 8:30 p. m. | América de Cali vs. Deportivo Cali — Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali.

De los cuatro en carrera, quien logre sumar tres puntos en la zona B tomará la delantera en busca del cupo a la gran final.

Cabe recordar que solo el primero obtendrá el tiquete y que América de Cali cuenta con la ventaja deportiva; es decir que, en caso de igualar en puntos con algún otro del grupo al final de las seis fechas, pasará a la siguiente ronda por haber quedado segundo en la fase ‘todos contra todos’.