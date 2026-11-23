Los seguidores de Alejandro Sanz en Colombia tendrán una nueva oportunidad de encontrarse con uno de los artistas más influyentes del pop en español.

El cantante y compositor madrileño confirmó su regreso a Medellín para el próximo 10 de febrero de 2027, con un concierto en DAVIarena que hará parte de su gira ‘¿Y ahora qué +?’, una etapa musical que conecta sus más recientes lanzamientos con un catálogo de canciones que se han mantenido vigentes durante décadas.

La presentación tiene un significado especial para el público colombiano, pues el artista volverá a la ciudad después de casi 11 años. Su último concierto en Medellín fue en mayo de 2016, cuando se presentó en la Plaza de Toros La Macarena con la música de su álbum ‘Sirope’.

Desde entonces, el reencuentro había quedado pendiente, incluso después de que se anunciara una fecha para abril de 2023 que finalmente no se realizó. La nueva cita busca saldar esa espera y llevar nuevamente al público paisa las canciones que han acompañado distintas etapas de su vida.

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El espectáculo se realizará en DAVIarena, el miércoles 10 de febrero de 2027, a las 8:00 p. m. Allí, Sanz llegará con ‘¿Y ahora qué +?’, una gira que continúa el recorrido internacional del artista y que ha pasado por escenarios de Europa, Estados Unidos y América Latina.

Según la información difundida para el evento, el tour suma 76 conciertos y ha tenido una importante respuesta en distintas ciudades, con localidades agotadas en varias de sus fechas.

La venta de entradas tendrá una primera etapa de preventa exclusiva que comienza este lunes 23 de noviembre de 2026, a partir de las 12:00 del mediodía, y se extenderá por 48 horas, hasta el jueves 26 de noviembre, o hasta agotar las localidades destinadas a esta fase. La venta estará habilitada a través de Tuboleta y contempla beneficios para clientes de Davivienda, Davibank y Daviplata. La venta general está prevista para el jueves 26 de noviembre, desde las 12:00 del mediodía, dependiendo de la disponibilidad.

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Alejandro Sanz le dedicó mensaje a Shakira tras cantar con ella en Madrid. Foto: Instagram: @alejandrosanz

Respecto al precio, las entradas tendrán diferentes tarifas según la ubicación y la categoría seleccionada. Los valores publicados en la plataforma de venta parten de 102.200 para localidades de vista parcial en el piso 4 y llegan hasta 781.500 para Tribuna Fan. También hay opciones en platea, lounge y distintos sectores de los pisos 3 y 4, con precios que permiten elegir entre una experiencia cercana al escenario y otras ubicaciones dentro del recinto. Los valores pueden variar según la etapa de venta y las condiciones de cada localidad, por lo que se recomienda verificar la tarifa final directamente en Tuboleta antes de realizar la compra.

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El repertorio será uno de los principales atractivos de la noche. Alejandro Sanz ha construido una carrera que supera las tres décadas y en la que canciones como ‘Corazón partío’, ‘Amiga mía’, ‘No es lo mismo’, ‘¿Y si fuera ella?’ y ‘Mi persona favorita’ se han convertido en referentes de la música en español. Sus composiciones, caracterizadas por la mezcla de pop, influencias flamencas y colaboraciones con artistas de diferentes países, han conseguido conectar con públicos de distintas edades y mantenerse en la memoria musical de sus seguidores.

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Su regreso a Medellín se produce, además, en un momento de renovada presencia en Colombia. Durante 2026, el artista se presentó en Bogotá y la respuesta del público llevó a abrir una segunda fecha en el Movistar Arena, un indicador del interés que sigue despertando entre sus seguidores en el país. Medellín, que también se encuentra entre las ciudades con una importante audiencia digital del cantante, se suma ahora al recorrido de esta nueva etapa de su carrera.