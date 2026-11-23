El cantante vallenato Jean Carlos Centeno fue sometido recientemente a una intervención quirúrgica y deberá permanecer 28 días alejado de los escenarios por recomendación médica.

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La situación obligó al artista a cancelar su esperada presentación en el estadio El Campín de Bogotá, generando mensajes de apoyo de sus seguidores y colegas en todo el país.

La noticia fue confirmada el pasado 20 de noviembre por la organización musical que el intérprete lidera junto a su acordeonero, Ronal Urbina.

A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, el equipo de trabajo explicó que el artista requiere cumplir estrictamente con este periodo de incapacidad para garantizar una recuperación completa y segura antes de retomar su agenda artística.

De acuerdo con la información compartida por Ronal Urbina y el equipo de prensa de la agrupación, el procedimiento quirúrgico al que fue sometido el artista de 49 años resultó exitoso.

Sin embargo, hasta el momento no se han revelado las causas médicas exactas que motivaron la operación ni el centro hospitalario donde fue atendido.

Días antes de confirmarse la cirugía, exactamente el 12 de noviembre, el propio Centeno había publicado un mensaje en su cuenta de Instagram disculpándose por tener que aplazar varios compromisos previos.

PODCAST SIN FILTRO EN SEMANA INVITADO ARTISTA l JEAN CARLOS CENTENO BOGOTÁ. JULIO 14 DEL 2025 Foto: HELEN RAMÍREZ - SEMANA

En esa ocasión, el intérprete señaló que había hecho todo lo posible por cumplir con su público, incluso arriesgando su futuro laboral, pero concluyó que “primero es la salud”, adelantando que esperaba reencontrarse con sus fanáticos en diciembre.

Uno de los eventos más afectados por la incapacidad médica del cantante fue el concierto Juntos de Nuevo – Misión Campín, celebrado el sábado 21 de noviembre en Bogotá. Centeno figuraba como una de las estrellas principales de este encuentro dedicado al vallenato romántico.

Ante la imposibilidad de contar con su presencia, los organizadores del espectáculo emitieron un comunicado informando que el cantante Luis Mateus fue convocado para sumarse al cartel y asumir el espacio dejado por Centeno.

Tras conocerse el parte médico y la noticia de la intervención, las redes se llenaron de mensajes de aliento por parte de sus seguidores.

En los comentarios de sus publicaciones recientes abundan las frases de cariño, oraciones y deseos de una pronta mejoría, recordándole al artista que su bienestar está por encima de cualquier espectáculo.

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Jean Carlos Centeno es considerado una de las figuras más queridas y respetadas del folclor colombiano. Nacido en Venezuela pero criado en Villanueva, La Guajira, alcanzó el reconocimiento internacional durante su etapa como vocalista del Binomio de Oro de América, donde inmortalizó éxitos como Olvídala, Un osito dormilón y Me ilusioné.

Tras iniciar su camino como solista, logró consolidar una carrera sólida que lo mantiene vigente como uno de los mayores referentes del vallenato romántico en Colombia y el exterior.