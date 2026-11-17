Vilma Jay, recordada por su trabajo como corresponsal de Noticias Caracol, sorprendió a sus seguidores al contar la delicada emergencia médica que enfrentó recientemente en Ciudad de México.

Tras asumir un nuevo cargo diplomático, la comunicadora sanandresana tuvo que ser operada de urgencia luego de que le detectaran un tumor que le provocó la pérdida de su ovario derecho.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, la periodista abrió su corazón para relatar cómo los últimos dos meses estuvieron marcados por la incertidumbre y el dolor físico. Jay calificó el diagnóstico como una experiencia “terrorífica” que cambió sus planes de un momento a otro, justo cuando empezaba una nueva etapa profesional fuera de Colombia.

Tras dejar su etapa frente a las cámaras de televisión, donde se ganó el cariño de los televidentes cubriendo la actualidad de San Andrés y el Caribe colombiano, Vilma Jay asumió una oportunidad laboral con la Cancillería de Colombia. Su destino fue el Consulado General en Ciudad de México, una ciudad con un ritmo exigente.

Según contó en su publicación, apenas llevaba cerca de un mes en territorio mexicano cuando las altas jornadas y el estrés acumulado coincidieron con el inicio de sus quebrantos de salud. “Mi cuerpo colapsó”, expresó la comunicadora al recordar cómo empezaron los síntomas, aunque aclaró que al principio no imaginó la gravedad del cuadro.

Como suele ocurrir en muchos casos, Jay asoció las primeras molestias abdominales con un cólico menstrual común. Sin embargo, con el paso de las horas, el dolor se volvió agudo e insoportable, y no cedía ante ningún analgésico. Ante esto, la presentadora, decidió acudir de inmediato a un centro asistencial en la capital mexicana.

Una vez en urgencias y tras los exámenes, el equipo médico le entregó un parte que no esperaba: habían encontrado un tumor en su ovario derecho. La situación requería atención inmediata porque el tamaño de la masa provocó una torsión ovárica severa.

En términos sencillos, esta condición médica ocurre cuando el ovario gira sobre su propio eje, lo que interrumpe el flujo de sangre y pone en riesgo el tejido. De acuerdo con el testimonio de la periodista, esa falta de irrigación generó necrosis y desencadenó el dolor extremo que la llevó al hospital.

Los especialistas determinaron que no había tiempo que perder y la ingresaron al quirófano. La intervención quirúrgica se extendió por más de dos horas y, como consecuencia, los médicos tuvieron que extirparle el ovario derecho.

Más allá del impacto físico, Vilma Jay reconoció que asimilar la pérdida de su ovario lejos de casa ha sido un proceso emocional complejo. En medio de su relato, también hizo una pausa para reflexionar sobre la atención oportuna que recibió en México y la comparó con la realidad de su tierra natal.

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La comunicadora agradeció haber estado en Ciudad de México cuando ocurrió la emergencia, pues considera que, de haberle sucedido en San Andrés, el desenlace médico habría sido muy distinto debido a las limitaciones que enfrenta el sistema de salud en el archipiélago.

Hoy, rodeada del apoyo de su familia y aferrada a su fe, la periodista avanza en su recuperación. Antes de cerrar su mensaje en redes, invitó a quienes la siguen a prestarle atención a las señales del cuerpo y a no poner las exigencias del trabajo por encima del bienestar personal.