La transmisión del Concurso Nacional de Belleza, que se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena el pasado lunes festivo 16 de noviembre, terminó dando de qué hablar por una situación que fue más allá de los resultados y las presentaciones de las candidatas. Las presentadoras del evento, Carolina Cruz y Andrea Tovar quedaron en el centro de los comentarios en redes sociales luego de protagonizar un momento en el que, durante un repaso por la historia presidencial de Colombia, dejaron por fuera al expresidente Gustavo Petro.

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El momento ocurrió mientras ambas mujeres hablaban sobre los mandatarios que han nacido en la región Caribe. Carolina Cruz fue la primera en mencionar a Rafael Núñez, quien gobernó desde Cartagena y es recordado por su relación con esta zona del país.

“Rafael Núñez gobernó desde Cartagena, desde la histórica Casa del Cabrero, pero hay más: Rafael Núñez fue hasta el año 2026 el único presidente de Colombia nacido en el Caribe colombiano”, comentó la presentadora durante la emisión.

Luego siguió Andrea Tovar, quien hizo referencia a la actualidad política y mencionó al presidente Abelardo De La Espriella, nacido en Montería, como el segundo mandatario colombiano originario de esa región. Sin embargo, se conoce que el mandatario actual nació en Bogotá, pero creció y se crió en Montería, Córdoba.

“Bueno, hasta este año, Caro, donde el presidente Abelardo De La Espriella, quien nació en Montería, se convirtió en el segundo presidente nacido en la región Caribe de nuestra historia, de nuestra patria”, añadió la exreina.

Sin embargo, las palabras de ambas no pasaron inadvertidas para los televidentes. Apenas se conoció que esto sucedió, internautas de plataformas como X, Instagram y TikTok comenzaron a hablar de esto, pues Gustavo Petro también nació en el Caribe, en Córdoba, específicamente en el municipio de Ciénaga de Oro.

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En las redes sociales, varias personas dejaron comentarios y opiniones frente a lo que sucedió. Para algunos, se trató de un error de información y, para otros, fue un gesto intencional. Un gran número de personas en las diferentes plataformas apuntaron contra el equipo encargado de preparar el libreto del evento, al considerar que un dato de la historia política reciente debía verificarse antes de salir al aire.

Otros usuarios fueron más allá y sugirieron que la ausencia del nombre de Petro buscaba “borrar” al exmandatario del recuento histórico por diferencias políticas. No obstante, hubo quienes defendieron a Carolina Cruz y a Andrea Tovar, argumentando que las presentadoras posiblemente se limitaron a leer el contenido que aparecía en sus tarjetas o en el teleprompter.