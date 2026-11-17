Este martes 17 de noviembre, Nana Calistar, la famosa astróloga mexicana, entregó los vaticinios para cada una de las casas astrales y de esta forma, las personas pueden consultarlo para tener una guía o un acercamiento a la forma en la que se puede desarrollar su día.
Además de Nana, hay más personas que están inmersas en este mundo de la astrología, pero ella destaca en el ámbito digital por la forma tan directa y sin filtro de hablar de cambios, advertencias y más.
Horóscopo de este martes, 17 de noviembre de 2026, según Nana Calistar
- Aries
“Podrás resolver algo que llevabas evitando por nervios. Habrá movimientos laborales y cambios en los planes del fin de semana: pregunta antes de organizarte. Date ese gusto pendiente y afloja la coraza. Tener sentimientos no te quita lo sabroso; hasta mejora bastante la conversación”.
- Tauro
“Un ex podría alborotarte las ganas sin despertar deseos de volver. Puedes reconocer que sigue estando sabroso y recordar por qué no funcionaban. Acércate a tu familia y reserva tus asuntos de pareja. No dejes que el chismoso te saque información para condimentar su novela”.
- Géminis
“No pongas tu tarjeta ni tus cosas a disposición de quien promete mucho y después desaparece. Un viaje podría ilusionarte y una antigua amistad devolverte una diversión olvidada. En pareja, descubran cómo quieren quererse ahora: ambos han cambiado y necesitan algo más que intercambiar instrucciones”.
- Cáncer
“Defiende a los tuyos sin revelar lo que desean mantener privado. Tu negocio necesita preguntas útiles y datos directos. Un viaje inesperado podría presentarte a alguien que te deje sin palabras. Disfruta impresionarte, pero conserva tu criterio: admirar no significa obedecer”.
- Leo
“Ya estuvo bueno de reírte para disimular que alguien te humilló. Pon un alto y recupera ese talento que escondiste por una crítica. En el amor habrá mucha tentación, pero fíjate cómo te sientes después: no todo lo que prende te hace bien”.
- Virgo
“Aguas con el socio que ya repartió ganancias y todavía no sabe quién abrirá el changarro. Se moverán documentos y descubrirás información que no te habían contado. No aceptes que decidan por ti: conocer mucho no les da autorización para disponer de tu vida”.
- Libra
“Una amistad podría estar más interesada en tus contactos que en tu cariño. Deja de prestarle tu nombre a quien después ni te saluda. Date un respiro y descubre qué quieres tú. Habrá fiesta y posible coqueteo: que se pierda la pena, pero no la cartera”.
- Escorpio
“Traes ganas de cambiar hasta de código postal, pero no quieras transformar toda tu vida antes de comer. Se abren posibilidades de viaje y colaboración con gente de lejos. Un cambio de imagen te animará; tu valor seguirá siendo el mismo aunque el susodicho ni note el corte”.
- Sagitario
“Deja de discutir mentalmente con quien nunca se sienta a escucharte. No finjas entusiasmo ni permitas que el cariño frene tu crecimiento. Una convivencia tensa puede agotarte: toma distancia y recupera tu ritmo. No eres extensión eléctrica para que todos se conecten y tú acabes sin corriente”.
- Capricornio
“Podría llegar dinero extra: date un gusto sin dejar la cuenta sin sobrevivientes. En familia toca revisar una costumbre injusta y mejorar el trato. No aceptes cariño condicionado a obedecer. Tu historia íntima no la define cuánto mereces que te quieran; la honestidad sí importa”.
- Acuario
“Si cambiaste de opinión, admítelo antes de seguir pagando por sostener apariencias. Habrá asuntos de casa o vehículo y una conversación con una amistad del pasado. Puedes tomar distancia aunque todavía duela; no necesitas certificado de superación para dejar de contestar”.
- Piscis
“Antes de ofrecerte a resolver otra vida, atiende ese pendiente tuyo que ya va para la jubilación. Manda solicitudes si quieres cambiar de jale y conserva lo actual mientras aseguras otra opción. Alguien podría hacerte reconocer una cualidad de tu pareja que dabas por sentada”.