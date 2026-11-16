A pesar del momento de tensión que se vivió durante la más reciente edición de ‘Stream Fighters’, el evento volvió a convertirse en uno de los temas más comentados en las redes sociales.

La competencia, organizada por el reconocido y polémico streamer Westcol, reúne en el ring a creadores de contenido y diferentes figuras del mundo del entretenimiento para enfrentarse en combates de boxeo.

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Entre las reacciones que generó el evento, la actriz y presentadora colombiana Carla Giraldo sorprendió con un mensaje que compartió desde sus historias de Instagram, haciendo referencia a los participantes que causaron revuelo con sus peleas en ‘Stream Fighters 5′.

En su publicación, Giraldo aprovechó para referirse a su trabajo como presentadora del reality show La casa de los famosos Colombia, un formato que ha generado opiniones divididas entre los televidentes.

Según explicó, en diferentes oportunidades ha recibido críticas por la selección de participantes, pues algunos usuarios consideran que al programa no están llegando figuras que realmente tengan reconocimiento público.

Frente a estos cuestionamientos, Giraldo salió en defensa del formato y de sus participantes al señalar que las personas que hacen parte del reality también son figuras conocidas por el público, pues algunos de ellos hicieron parte de ‘Stream Fighters 5’ y lograron captar la atención de millones de internautas a través de las plataformas digitales.

Publicación de Carla Giraldo Foto: Instagram @carlagiraldo

“Ustedes siempre critican que en La casa de los famosos nunca hay famosos, pero yo vi una pelea de famosos y esos famosos eran mis famosos”, comentó Carla Giraldo.

Posteriormente, la presentadora se dirigió directamente a Westcol para hacerle una propuesta que llamó la atención de sus seguidores, pues manifestó su interés en convertirse en una de las presentadoras de confianza de este evento.

“Por favor, díganle a Westcol que si yo soy su presentadora de confianza y yo presento La casa de los famosos, pues al lado de quién tengo que estar el otro año presentando estas peleas tan épicas”, expresó.

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De esta manera, Carla Giraldo dejó abierta la posibilidad de llevar su experiencia en la conducción del popular reality de famosos transmitido por el Canal RCN, al formato deportivo de ‘Stream Fighters’, dejando en evidencia su disposición de asumir un nuevo reto profesional y aportar sus habilidades a este espectáculo digital que suele convertirse en tendencia cada año.

Entre los momentos que más generaron controversia en esta edición, se viralizó la reacción del influenciador Herrera, quien, por instrucciones de su mánager, decidió abandonar de manera repentina el ring, dejando a su contrincante JH y a los asistentes del Coliseo Medplus, en Bogotá, a la espera de su enfrentamiento.