La polémica entre Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada, más conocido como el Agropecuario, padre de su hijo, parece no tener fin. En esta ocasión, la creadora de contenido aprovechó el revuelo que generó la participación del empresario en el evento de Stream Fighters 5 para compartir revelaciones que han dejado a más de uno frío.

Estos detalles los hizo públicos a través de sus historias de Instagram, junto con algunas capturas de pantalla de chats, donde se observa la tensión que existe entre los dos desde que confirmaron su separación, poco después del nacimiento de su pequeño.

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En sus revelaciones, que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores, Aída Victoria Merlano aseguró que el conflicto con el Agropecuario ha sido tan complicado que, incluso, llegó a sentir temor por su seguridad personal, al punto de tener que contratar un servicio de escolta que permaneciera dentro de su propia vivienda durante varios meses.

Esta decisión, según escribió en la publicación, estuvo relacionada con la sensación de amenaza que experimentaba en medio de la controversia que mantiene con el padre de su hijo.

“Tuve a un escolta durmiendo en mi sala tres meses”, detalló la creadora de contenido en una de sus historias de Instagram. Además, afirmó que las presuntas amenazas y la tensión emocional que atravesaba durante ese periodo tuvieron consecuencias incluso en su maternidad, pues llegó a experimentar episodios de estrés tan intensos que pasó tres días sin poder amamantar a su hijo.

Sumado a esto, la creadora de contenido se refirió a una crisis económica en la que lo señaló como responsable. “Te llevaste mi plata, mi camioneta, mis relojes… Me dejaste ilíquida y con deudas recién parida”, agregó.

Publicación de Aída Victoria Merlano. Foto: Instagram @aidavictoriam

En cuanto a las capturas de pantalla de los chats difundidos por Aída Victoria, se observa que se trata de conversaciones con fecha del 24 de septiembre de 2025; se pueden leer mensajes bastante subidos de tono por ambas partes.

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“Pero Dios es tan bueno que me paró del piso cuando sentí que no podía más. Lo que viene es karma porque arriba de Dios no vive nadie”, concluyó Aída Victoria, quien además reaccionó a unas recientes declaraciones de Juan Tejada en entrevista con Tropicana.

En el diálogo que sostuvo el Agropecuario con este espacio radical, mencionó los posibles problemas legales que podría enfrentar la creadora de contenido, según él, por presuntas implicaciones relacionadas con un posible caso de secuestro de su hijo, así como el riesgo de perder la patria potestad.