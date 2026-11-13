“Tengo derecho a estar con él”: el Agropecuario dio contundente mensaje a Aída Victoria en medio de la polémica

La situación familiar entre Juan David Tejada, conocido en redes sociales como el Agropecuario, y la influencer Aída Victoria Merlano sigue llamando la atención de muchas personas.

En esta oportunidad, el empresario volvió a referirse de manera pública al problema que enfrenta por su hijo Emiliano y aseguró que sigue buscando opciones legales para recuperar el contacto con el menor.

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Durante una entrevista que concedió a la emisora Tropicana, Tejada manifestó que actualmente no tiene claro el lugar en el que se encuentra su hijo y que su intención es poder compartir nuevamente con él.

Según explicó, el problema comenzó por un permiso que firmó para que Aída Victoria viajara temporalmente fuera de Colombia con el niño.

El empresario recordó que la autorización contemplaba unas fechas específicas, entre el 26 de julio y el 3 de agosto de 2026. Sin embargo, de acuerdo con su versión, el plazo terminó y desde entonces no ha conseguido la información que considera necesaria sobre el regreso de Emiliano.

“Yo firmé un permiso para que mi hijo saliera del país”, explicó al recordar las condiciones bajo las cuales aceptó el viaje. También insistió en que su principal preocupación es recuperar la posibilidad de estar presente de manera activa en la vida de su hijo.

En medio de esta charla, Juan David expresó que se encuentra bastante inconforme por la situación que atraviesa y dejó claro que no piensa abandonar sus esfuerzos para volver a verlo.

“Yo tengo derecho a estar con él”, afirmó, al referirse a su papel como padre y a las acciones que asegura estar adelantando.

Aída Victoria Merlano, creadora de contenido colombiana. Foto: Instagram @aidavictoriam

Esta no es la primera vez que el empresario habla del tema, pues desde agosto había manifestado nuevamente de forma pública que no tenía información “clara y verificable” sobre la ubicación del niño, luego de que venciera el periodo establecido en el permiso de salida.

Por su parte, Aída Victoria ha contestado a estos señalamientos mediante sus redes sociales. De acuerdo con lo que ha mencionado, tuvo que pagar 40 millones de pesos para obtener la firma del permiso, algo que Juan David negó totalmente.

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El empresario rechazó haber exigido ese dinero y también desmintió otras acusaciones relacionadas con sus responsabilidades económicas como padre.

Por ahora, ambos mantienen versiones diferentes sobre lo que ha venido ocurriendo, mientras el conflicto continúa alrededor de la custodia, los permisos de viaje y el contacto con Emiliano.