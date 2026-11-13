Iván Vélez puso la cara y reveló si va a renunciar tras la derrota de América ante el TAS

Iván Vélez, gerente deportivo del América de Cali, es uno de los grandes señalados por la hinchada escarlata tras la pérdida del caso contra Internacional de Bogotá en el TAS.

Carlos Antonio Vélez opinó sobre el fallo del TAS y la derrota de América por Yhormar Hurtado

Las cuentas de Millonarios, Once Caldas, Tolima y Cúcuta para clasificar a cuadrangulares

El club vallecaucano fue hallado culpable de alineación indebida y, por consecuencia, perdió los tres puntos que había ganado en la cancha. A raíz de esa situación, América cayó a la tercera posición de la tabla y no podrá utilizar a Yhormar Hurtado por lo que resta del campeonato.

El fallo del TAS cayó como un balde de agua fría para la dirigencia americana, especialmente en el caso de Iván Vélez, quien fue el encargado de gestionar el fichaje de Hurtado e inscribirlo en las planillas de la Dimayor.

Este viernes, 13 de noviembre, Vélez se pronunció en declaraciones para el Supercombo Cali y reveló su postura al respecto de lo sucedido en las últimas horas. “Nosotros todo lo hicimos concensuado, desde la cabeza de nosotros, desde la presidenta, con los abogados, el abogado del club... O sea, al tomar esta decisión hicimos las consultas que teníamos que hacer. Se tomó el riesgo”, apuntó.

América sacó adelante la demanda de los partidos ante Dimayor, pero no pudo defender sus argumentos y salir ganador en el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Yhormar Hurtado en su presentación como fichaje de América de Cali. Foto: @AmericadeCali

Iván Vélez no piensa en la renuncia

A través de redes sociales, muchos hinchas del equipo vallecucano piden la renuncia de Iván Vélez como supuesto responsable de esta derrota que les costó tres puntos.

Sobre ese punto específico, el gerente deportivo aseguró que asumirá las consecuencias. “Decir que se va este o que se va el otro, es muy fácil decirlo desde afuera. Uno tiene que ser responsable de lo que hace bien y lo que no hace tan bien”, dijo.

“Todos tomamos una decisión, fuimos al frente de ella y tenemos que asumirlo como América. Si eso da para que te cueste el puesto, esa decisión la deben tomar los dueños del club y la presidenta”, apuntó.

Abogado de Daniel Quintero y cercano a Petro, en la mira: pedirían su salida inmediata de Dimayor tras fallo del TAS

Iván Vélez dejó su cargo a disposición de lo que decidan los altos mandos del América de Cali. “Si ese es el caso y uno tiene que hacerse responsable de ello, yo no tengo ningún problema. Al final nunca voy a actuar de mala fe en mi trabajo, ni contra un ser humano. Aquí siempre se señala, pero nadie tampoco ha visto qué puede sentir la persona que en este caso es Yhormar”, agregó.

“Lo más importante siempre es mantenerse unidos en la adversidad y, de estas cosas, sacar lo que le sirva y lo que no sirva pues también hay que desecharlo”, completó.

Vélez concluyó diciendo que ahora pasan la página y se enfoncan en el partido ante Deportivo Pereira, donde todavía está en juego el ‘punto invisible’ para los cuadrangulares. “Esperamos conseguir los objetivos de ganar los 2 títulos, ojalá nuestra gente crea. Hemos hecho un buen torneo”, finalizó.