Murió Julio Morillo, histórico corista del vallenato que acompañó a Diomedes Díaz y Jorge Oñate

La música vallenata está de luto. Este viernes 13 de noviembre de 2026 se conoció el fallecimiento de Julio Morillo, reconocido músico y corista que durante décadas acompañó con su voz a algunas de las figuras más importantes del género, entre ellas Diomedes Díaz y Jorge Oñate. La noticia fue comunicada por sus familiares a través de las redes sociales, donde compartieron un mensaje de despedida en el que destacaron tanto su legado artístico como su calidad humana.

”Con el corazón destrozado pero sostenidos por el amor inmenso que nos dejó, cumplimos con el doloroso deber de informar el fallecimiento de nuestro amado padre, esposo, suegro, abuelo y maestro, Julio Morillo”, comienza el comunicado firmado por su esposa Alba Luz, su hijo Julio César, su nuera Daniris y sus nietos Estefhany y Ángel Daniel.

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La familia también recordó el aporte del artista a la música colombiana y su dedicación al folclor: “Su voz inconfundible, su entrega absoluta al folclor vallenato como corista de las grandes leyendas y su calidad humana hicieron de él un verdadero gigante de nuestra música”.

La noticia enluta a un género en el que Morillo construyó una carrera de varias décadas, muchas veces desde un lugar distinto al del cantante principal, pero fundamental para el resultado musical de numerosas producciones. Su trabajo como segunda voz le permitió acompañar a intérpretes reconocidos y convertirse en una figura respetada por músicos, compositores y seguidores del vallenato.

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Julio Morillo, músico, oriundo de La Paz, Cesar, construyó una trayectoria de más de cuatro décadas en el folclor colombiano. Su talento como segunda voz, compositor, arreglista y productor lo convirtió en uno de los grandes referentes de la música vallenata. Foto: Instagram @juliomorilloartista

Julio Morillo López nació en el municipio de La Paz, Cesar, conocido también como la tierra de las almojábanas. Desde muy joven descubrió sus habilidades para el canto y encontró en la música vallenata el camino para desarrollar una carrera que terminaría extendiéndose por más de cuatro décadas. Su talento no se limitó a interpretar melodías: también se desempeñó como compositor, arreglista, director y productor musical.

De acuerdo con una semblanza publicada en 2020 por el abogado y conocedor del folclor vallenato Jorge Naín Ruiz, en el portal cultural Panorama Cultural, Morillo comenzó a participar en grabaciones desde 1973, cuando hizo parte del trabajo discográfico Bodas de Plata, junto a Jorge Oñate y Los Hermanos López. Aquella experiencia marcaría el comienzo de una extensa trayectoria al lado de importantes exponentes del género.

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DIOMEDES DIAZ / CANTANTE BOGOTA FEBRERO 17 / 2005 FOTO : GUILLERMO TORRES / REVISTA SEMANA Foto: Guillermo Torres Dinero

Uno de los capítulos más recordados de su vida profesional fue su relación musical con Diomedes Díaz. Morillo no solamente compartió grabaciones y escenarios con el llamado Cacique de La Junta, sino que también tuvo participación en sus primeros pasos dentro de la industria musical.

En una entrevista publicada en 2015 por el portal Portal Vallenato, el propio Morillo recordó que conoció a Diomedes en 1973, cuando este todavía buscaba abrirse camino como cantante. Según su testimonio, fue durante su paso por Los Hermanos López cuando tuvo la oportunidad de ayudarlo a ingresar al mundo de las grabaciones.

El músico relató que estuvo vinculado con Diomedes durante su primera etapa profesional, entre 1975 y 1982. También recordó su participación en los procesos musicales que acompañaron los inicios discográficos del artista, una experiencia que le permitió conocer de cerca la evolución de quien posteriormente se convertiría en una de las figuras más influyentes del vallenato colombiano.

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Su recorrido tampoco estuvo limitado a esa colaboración. A lo largo de los años, su voz acompañó a artistas como Jorge Oñate, Alfredo Gutiérrez, Beto Zabaleta, Juan Piña, Miguel Morales, Jesús Manuel Estrada, Peter Manjarrés y Silvestre Dangond, entre otros. También trabajó con agrupaciones como Los Hermanos López y Los Pechichones.

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En los últimos días, su estado de salud había generado preocupación entre sus familiares, colegas y seguidores. El músico permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Cardiovascular del Cesar, en Valledupar, después de haber sido hospitalizado el 24 de octubre por complicaciones relacionadas con el cáncer que enfrentaba. Días antes, otros medios regionales habían difundido llamados a realizar cadenas de oración por su recuperación.

La despedida de sus familiares también dejó ver la dimensión personal de su legado. En el mensaje publicado tras su muerte, sus seres queridos agradecieron las muestras de solidaridad y recordaron al hombre que estuvo detrás del maestro. “Vuela alto, viejo de mi alma. Descansa en paz. Te amamos infinitamente y gracias por tu amor”, concluyó la familia.