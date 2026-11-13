“Siempre me ayudaste muchísimo”: Rosalía conmueve con sus palabras a Juanes al recibir el Latin Grammy por ‘Lux’

La noche de los Latin Grammy 2026 dejó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia cuando Rosalía recibió de manos de Juanes el premio a Álbum del Año por Lux. La cantante española, que se convirtió en una de las grandes protagonistas de la gala celebrada el jueves 12 de noviembre en Las Vegas, no pudo contener la emoción al encontrarse con el colombiano en el escenario y aprovechó la ocasión para agradecerle públicamente por haber creído en ella cuando todavía era una artista que comenzaba a abrirse camino en la industria musical.

El reconocimiento tuvo un significado especial para la intérprete catalana, no solo por tratarse de uno de los galardones más importantes de la noche, sino porque fue precisamente un músico al que admira quien se lo entregó. Al recibir el gramófono, Rosalía dirigió su mirada a Juanes y, visiblemente conmovida, recordó los primeros momentos de su trayectoria, cuando sus presentaciones reunían a un público mucho más reducido que el que hoy convoca en escenarios internacionales. “Es que estoy flipando que tú me estés dando esto. Es que es muy fuerte. Cuando solo había 100 personas en una sala en Madrid, ahí estabas tú”, expresó la cantante, en referencia al respaldo que recibió del artista colombiano durante sus primeros pasos.

“Gracias, Barranquilla”: Aria Vega celebra su primer Latin Grammy y exalta el talento de Colombia y el Caribe

Luego insistió en la importancia que tuvo ese acompañamiento para su carrera: ”Siempre me ayudaste muchísimo en el inicio de mi carrera y sigues siempre estando ahí. Te lo agradezco mucho, mucho, mucho. Gracias de corazón”.

Las palabras sorprendieron por la espontaneidad y el afecto con el que Rosalía se dirigió al colombiano. Más allá de agradecerle por entregarle el premio, la artista reconoció públicamente a uno de los primeros músicos consolidados que identificó su potencial y se interesó por su propuesta artística cuando todavía no tenía el reconocimiento mundial que alcanzaría años después.

Mamá de Daddy Yankee se robó las miradas en los Latin Grammy 2026; el artista la puso a desfilar para cantarle

Karen Martínez, from left, Juanes, and Luna Aristizabal arrive at the Latin Grammy Awards on Thursday, Nov. 12, 2026, at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. (AP Photo/John Locher) Foto: AP Photo/John Locher

La historia de esa cercanía se remonta a 2017, cuando Juanes conoció a Rosalía en Madrid. El colombiano asistió a una presentación de la joven cantante durante el festival Suma Flamenca Joven, un encuentro dedicado a nuevas expresiones del flamenco. Fue acompañado por la cantante española Bebe y quedó impresionado al escucharla interpretar canciones de su primer álbum, Los Ángeles, publicado ese mismo año.

La admiración no se quedó en palabras. Juanes compartía representante con Rosalía, Rebeca León, y fue uno de los primeros en recomendar que la empresaria prestara atención a la joven intérprete. Su respaldo contribuyó a que la artista encontrara nuevas oportunidades para desarrollar su carrera en el mercado internacional.

Colombia celebra en los Latin Grammy 2026: estos son los artistas nacionales que conquistaron la gala

Uno de los gestos más significativos ocurrió durante la gira estadounidense de Juanes en 2018, cuando invitó a Rosalía a acompañarlo en el escenario del Hollywood Bowl de Los Ángeles.

ROSALÍA Foto: NOHA DILLON

El momento ocurrió en una noche especialmente importante para Rosalía. La española llegó a la edición número 27 de los Latin Grammy con siete nominaciones y terminó llevándose cinco galardones, consolidándose como la gran ganadora de la ceremonia. Además de Álbum del Año por Lux, recibió los premios a Canción del Año y Mejor Canción Pop por La Perla, Mejor Álbum de Música Alternativa por Lux y Mejor Video Musical Versión Corta por Sauvignon Blanc.

J Balvin hizo llorar a Daddy Yankee durante los Latin Grammy 2026: el emotivo homenaje al rey del reguetón

Su equipo también obtuvo el reconocimiento a Mejor Ingeniería de Grabación de Álbum por Lux, una distinción que corresponde al trabajo técnico de la producción y que algunas publicaciones contabilizaron por separado.