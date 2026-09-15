“No sabes lo que lloré”: Greeicy Rendón paralizó el concierto de Rosalía tras contar “infidelidad” de Mike Bahía

Durante la gira de presentaciones de la cantante española Rosalía, un segmento en particular ha acaparado la atención del público y de las redes sociales: el “confesionario”.

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En este espacio, la artista catalana invita a figuras del espectáculo a compartir anécdotas personales y experiencias íntimas sobre sus relaciones amorosas.

El pasado 14 de septiembre, durante el primero de sus dos shows en el Kaseya Center de Miami, la invitada de la noche fue la cantante y actriz colombiana Greeicy Rendón, cuya intervención generó un momento de alta tensión entre los asistentes antes de resolverse entre risas.

Ante miles de espectadores, Greeicy inició su intervención destacando la solidez de su vínculo con el también cantante colombiano Mike Bahía, con quien mantiene una relación desde hace 14 años.

La narrativa dio un giro inesperado cuando comenzó a detallar un episodio relacionado con un viaje de su compañero sentimental.

Según explicó la artista, Mike Bahía viajó a Nueva York para asistir a compromisos vinculados con la Semana de la Moda. En medio de la jornada, el cantante le envió un mensaje de texto para avisarle que se disponía a descansar, acompañado de una fotografía desde la cama.

La artista señaló que este gesto le pareció inusual, dado que no forma parte de las costumbres habituales de la pareja, lo que desencadenó una primera señal de inquietud.

Greeicy relató que, en horas de la madrugada, recibió un mensaje desde un número que no tenía registrado en su libreta de contactos. Al abrir el archivo adjunto, vio un video en el que, en apariencia, su pareja aparecía en segundo plano compartiendo un momento afectuoso con otra persona.

La cantante describió la angustia física y emocional que experimentó en ese instante, mencionando sensaciones de vacío y temblores. Según su testimonio en la tarima, en un primer momento intentó guardar la calma, pero la confusión la llevó a empacar sus pertenencias y las de su hijo para abandonar la residencia.

La manera detallada y pausada con la que expuso los hechos mantuvo en silencio tanto a Rosalía como al público del Kaseya Center, que interpretaba las palabras de la colombiana como la revelación pública de una ruptura o una crisis de pareja.

Cuando la expectativa en el recinto alcanzaba su punto más alto, Greeicy modificó drásticamente el tono de su intervención al revelar que todo lo narrado no correspondió a un suceso real, sino a una pesadilla que había vivido tiempo atrás. La aclaración provocó la risa inmediata de Rosalía y el alivio de los asistentes.

@elespanolcom ❤️‍🩹 Greeicy deja a Rosalía sin palabras al confesar una supuesta infidelidad con su pareja, pero con un giro dramático de los acontecimientos: "No puede ser". La cantante colombiana contó en su particular confesionario que, durante un viaje de su pareja, recibió un mensaje sospechoso y un vídeo en el que creyó verlo en actitud cariñosa con otra persona. Sin embargo, cuando parecía que el drama estaba servido, llegó la revelación que lo cambió todo: era un sueño. 📲 Vídeo de @mauenmiami en TikTok #Rosalía #Confesionario #Chisme #Greeicy #Amor ♬ sonido original - EL ESPAÑOL 🦁

La intérprete española reaccionó calificando el episodio como un sueño angustioso. El desenlace confirmó que no existió tal infidelidad y que la relación entre los dos artistas colombianos se mantiene estable.

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Greeicy Rendón y Mike Bahía tienen una de las uniones más estables y mediáticas de la industria musical en Colombia. A lo largo de más de una década, ambos han compartido proyectos artísticos, giras y la crianza de su hijo, convirtiéndose en referentes del pop y el género urbano nacional.

El paso de la gira de Rosalía por Miami formó parte de las fechas reprogramadas por la artista tras la postergación de sus compromisos de junio, debido a una emergencia familiar.