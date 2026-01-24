Secuestro y tortura: la Fiscalía acusó al papá de Greeicy Rendón y reveló la participación de la mamá de la artista en el crimen. Un menor estaba presente

“Esto se va para largo”, fue la sentencia, según las víctimas, de Lucy Ceballos, mamá de la cantante Greeicy Rendón, cuando le pusieron enfrente a los trabajadores de la finca que, de acuerdo con la Fiscalía, fueron secuestrados y torturados por los “hombres de negro”, un grupo de escoltas de la artista y su esposo, el también cantante Mike Bahía.

Las víctimas eran los trabajadores de la finca que la reconocida pareja de cantantes comparte en el municipio de Rionegro, Antioquia. Los señalaron de un robo y, según la acusación que conoció SEMANA, el determinador del crimen fue Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy, tratando de recuperar por la fuerza lo que supuestamente habían perdido.

El papá de la artista fue capturado por su presunta responsabilidad en las torturas, pero lo que se mantuvo en silencio fue la participación de su esposa, Lucy Ceballos, mamá de la cantante. Las víctimas aseguraron que ella sabía lo que estaba pasando en la finca y hasta les hizo una advertencia para que revelaran dónde estaban los elementos hurtados de una caja fuerte.

Los trabajadores secuestrados dijeron que los escoltas, encargados de las torturas, los llevaron hasta la cocina de la casa, donde los esperaban Luis Rendón y Lucy Ceballos. La pareja estaba con un menor de edad, su propio nieto, quien presenció la escena con los dos trabajadores golpeados, ensangrentados y rogando por su vida.

Las declaraciones de las víctimas revelaron que, en el mismo lugar donde ocurrieron el secuestro y las torturas, estaban Luis Alberto Rendón, su esposa Lucy Ceballos y su nieto, un menor de edad. Por ello, pidieron a la Fiscalía vincular a la mujer, pues, al parecer, conocía lo que estaba ocurriendo en la finca. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

“Afirma también el entrevistado que la esposa de Alberto le decía que le dijera lo que supiera, que si decía la verdad ya paraban ahí o que si no, eso se iba para largo. A su vez, el nieto no decía nada, solo estaba ahí viendo y escuchando”, señala el escrito de acusación que redactó la Fiscalía contra Luis Alberto Rendón.

La amenaza era aterradora: “Hablaban por las buenas o por las malas”. Los “hombres de negro” les advertían a las víctimas que el patrón (Luis Alberto Rendón) los quería ver después de las torturas. Como si se tratara de una escena de mafiosos, los presentaron golpeados ante Rendón, Ceballos y su nieto, que según la víctima quedó en silencio, impactado con la escena.

Acusación contra Luis Alberto Rendón, papá de la cantante. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

“Gelber le dijo que hablara con el patrón y Alberto, su patrón, le preguntó que si sabía de la caja fuerte que se había perdido, que dijera. La víctima le respondía que no sabía nada de cajas, pero Alberto respondió: “Que si no decía nada, a él se le salía de las manos”, porque se les habían perdido muchas cosas”, advierte el escrito de acusación.

Como las víctimas negaron conocer los detalles del robo en la finca y tras la amenaza de Luis Rendón y Lucy Ceballos de continuar con las torturas, los escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía se llevaron a los trabajadores a los sitios y repitieron la tortura, ahora con más violencia. Los amarraron, golpearon y doblegaron, por orden, según la Fiscalía, del papá de la artista.

Según la acusación que conoció SEMANA, el determinador del crimen fue Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

“Después de que don Alberto y la esposa terminaron de hablarle, Gelber lo llevó para el gimnasio. Gelber le dijo que le iba a dar otro rato para que hablara. Si no, ya iba a ver lo que pasaba. El sitio estaba custodiado por Ariel, y Gelber se fue para donde don Francisco (víctima), y se empezaron a escuchar de nuevo los gritos de don Francisco”, reveló el escrito de acusación que buscará una condena contra Luis Rendón.

Lo que llama la atención es que, a pesar de que las víctimas solicitaron vincular a la señora Ceballos a la investigación, la Fiscalía omitió esa presunta responsabilidad en el crimen. Tanto ella como el “patrón”, de acuerdo con el relato de la misma Fiscalía, tenían conocimiento de que los escoltas utilizaron la finca como escenario de torturas.

“Para el día de los hechos estaba en la casa el nieto mayor del señor Alberto, hijo de la hermana de Greeicy; también estaban Alberto y su esposa. Además, dos escoltas de la familia de nombres Ariel y Kevin, a quienes yo había visto antes”, dijo la misma Fiscalía en el escrito de acusación, en el que se advierte que la señora Ceballos sabía lo que estaba pasando.

Los escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía se llevaron a los trabajadores a los sitios y repitieron la tortura, ahora con más violencia. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

Luis Alberto Rendón fue imputado por los delitos de secuestro y tortura, como coautor; las víctimas insisten en que fue el determinador del crimen y que no actuó solo, su esposa Lucy Ceballos estaba en la misma casa y pudo escuchar los gritos de los trabajadores mientras eran torturados por los escoltas.

“Los gritos se escucharon hasta los alrededores de la casa; justamente eso fue lo que alertó a los vigilantes del conjunto residencial donde está ubicada la finca. ¿Cómo no lo iban a escuchar en la propia casa? Esos gritos alertaron a los guardias a llamar a la Policía; minutos después, los escoltas fueron capturados”, señalaron fuentes de la investigación.

Por ahora, la Fiscalía no ha vinculado a la mamá de Greeicy Rendón al proceso, aunque las víctimas insistirán ante los jueces en la necesidad de incluirla luego de las declaraciones de los trabajadores, que revelaron las advertencias que la señora Ceballos hizo mientras ellos eran torturados en la misma finca.

La Fiscalía presentó todos los elementos de prueba que advierten la presunta participación, como coautor, de Luis Alberto Rendón. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

La defensa de Luis Alberto Rendón presentó una recusación contra el juez y no fue posible formalizar la acusación. Advierten que no puede llevar este proceso, pues es el mismo que adelantó el juicio contra los escoltas de Greeicy Rendón; por tanto, su análisis puede estar contaminado con las evidencias de quienes fueron capturados en situación de flagrancia.

Los escoltas de la artista están a las puertas de una condena. El próximo 6 de febrero se conocerá el sentido del fallo en la investigación que adelantó la Fiscalía por los delitos de tortura, secuestro y porte ilegal de armas. Los cinco “hombres de negro” insistieron en su inocencia a lo largo del proceso en su contra, pero las evidencias los tienen contra las cuerdas y en riesgo de una dura sentencia.

“Gelber, con una mano, tomó las manos de la víctima, poniéndolas en el pecho, mientras que con la otra mano le abría la mandíbula para que otro hombre le metiera una manguera en la boca hasta la garganta, misma que abrían y lo llenaban de agua. Hélder (víctima) trataba de cerrar la boca, pero Gelber lo ahogaba. Le volvían a introducir la manguera. También le echaban agua por la nariz. Se sentía ahogado”, señala la acusación contra Luis Alberto Rendón.

Las pruebas contra Luis Alberto Rendón son contundentes. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

Las torturas, durante el secuestro de los trabajadores de la finca, se extendieron por varias horas. Una de las víctimas estuvo al servicio de la familia Rendón por varios meses; el otro, un hombre de 61 años de edad, con discapacidad auditiva, apenas llevaba una semana. Nunca le pagaron, ni siquiera la seguridad social, menos la incapacidad que le provocaron las torturas.

“El señor Francisco informó en entrevista que la persona que lo contrató para laborar en la casa de la señora Greeicy Rendón fue Alberto Rendón, lugar en el cual solo alcanzó a trabajar por una semana hasta que pasó el evento del 8 de mayo. Trabajó sin contrato y, hasta la fecha de la entrevista, no recibió pago por concepto de salario ni incapacidad”, señala la acusación.

Las pruebas contra Luis Alberto Rendón son contundentes. Su vinculación como presunto determinador en el secuestro y tortura de sus trabajadores le deja muy poco espacio para defenderse. Negó su responsabilidad y su esposa estuvo apartada del proceso, pero no tanto como de la escena relatada por las víctimas, en la que ella fue protagonista.