Judicializan a pareja señalada de atacar a un adulto mayor durante una manifestación de seguidores de Abelardo de la Espriella en Chía

La Fiscalía judicializó a dos personas señaladas de protagonizar un violento altercado durante un banderazo realizado por simpatizantes de una campaña política en el municipio de Chía, Cundinamarca, hecho que dejó lesionado a un adulto mayor de 66 años.

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De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 13 de junio sobre las 3:30 de la tarde en el puente peatonal de Centro Chía, donde un grupo de personas participaba en una actividad de cierre de campaña.

Según la Fiscalía, una pareja que se movilizaba en bicicleta pasó por el lugar realizando insultos y gestos relacionados con la inclinación política de quienes participaban en la jornada. Minutos después regresó a la zona donde se encontraba el grupo, conformado en parte por adultos mayores.

Las autoridades señalaron que, en medio de la confrontación, uno de los involucrados habría intimidado a los presentes portando inicialmente una cadena y posteriormente un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros. La situación provocó la reacción de varias personas que intentaron controlar lo sucedido.

La víctima, un hombre de 66 años, intervino para evitar que el arma continuara siendo utilizada y, durante el forcejeo, resultó lesionada en una de sus manos. Posteriormente, la mujer vinculada al caso habría llegado al lugar portando un bisturí y presuntamente atacó al adulto mayor mientras exigía que soltaran a su compañero.

Tras el incidente, la comunidad retuvo al hombre hasta la llegada de uniformados de la Policía Nacional, quienes realizaron la captura en flagrancia. La mujer abandonó inicialmente el lugar, pero posteriormente fue vinculada formalmente al proceso judicial.

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Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía imputó a ambos ciudadanos como presuntos coautores de los delitos de constreñimiento al sufragante y lesiones personales dolosas agravadas. Ninguno aceptó los cargos.

Asimismo, un juez de control de garantías legalizó la captura del hombre y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia mientras avanza la investigación.

Como parte del material probatorio, las autoridades recopilaron videos de los hechos, testimonios de los involucrados, la valoración médico-legal de la víctima y el arma blanca que fue incautada durante el procedimiento.

El dictamen de Medicina Legal concluyó que el adulto mayor sufrió lesiones compatibles con un elemento cortopunzante, recibió una incapacidad médico-legal definitiva de tres días y no presentó secuelas al momento del examen.