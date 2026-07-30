Duro reclamo de la Contraloría a la ministra de Transporte, Mafe Rojas, por su respuesta al escándalo en Aerocivil

La Contraloría General de la República le envió un duro reclamo a la ministra de Transporte del Gobierno Petro, María Fernanda Rojas, por la respuesta que dio frente al caso de Gabriela Muñoz, uno de los escándalos que ha sacudido en los últimos días la Aeronáutica Civil, una de las entidades con mayor presupuesto en el país.

La reacción de la Contraloría se produjo después de que, durante una rueda de prensa en la que le consultaron a la ministra por el polémico escándalo relacionado con la contratación en esa entidad y con la controvertida Muñoz, Rojas asegurara que había solicitado información a la dirección de la entidad, pero esta le llegó de manera “incompleta”.

Exdirector de la Aerocivil reveló la verdad de cómo llegó Gabriela Muñoz a la entidad

“Yo pedí los contratos de prestación de servicios de la entidad, en Excel y de manera completa para poder hacer un análisis de lo que veo en distintas alertas, y he recibido una información incompleta como ministra; yo no soy la defensora de nadie, pero sí soy quien tiene la autoridad en el sector para pedir cualquier información”, dijo la ministra Mafe Rojas.

Frente a esa respuesta, el contralor delegado para el Sector de Infraestructura, Luis Fernando Mejía Gómez, remitió al correo institucional de la ministra el informe de auditoría fiscal que el pasado 12 de junio se realizó a la Aeronáutica Civil, actualmente liderada por Luis Alfonso Martínez Chimenti.

El contralor delegado Mejía le recordó a la ministra, en el documento, que ella “ejerce la presidencia del Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil” desde que se posesionó como ministra de Transporte. Además, le remitió el “informe final CGR-CDSI Nro. 12 de junio de 2026, de la Auditoría Financiera realizada por esta Contraloría Delegada a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y correspondiente a la gestión fiscal realizada durante la vigencia 2025”.

Lo llamativo es que Rojas insistió durante la mencionada rueda de prensa: “Me ha llegado un PDF incompleto en donde usted no puede comparar. Esto es una falta de respeto como ministra y tomaré todas las acciones porque a mí no se me puede ocultar información ni a nadie, pero a mí no se me puede ocultar y seguiré tomando todas las acciones necesarias”.

Por ello, el contralor delegado Luis Fernando Mejía también le reiteró a Mafe Rojas que dicho informe de auditoría fiscal está publicado y disponible desde el 2 de julio de 2026 en la página web de la Contraloría General de la República.

La respuesta de la ministra de Transporte se produjo después de que saliera a la luz pública el presunto nepotismo en el que habrían incurrido los hermanos Gabriela y Santiago Muñoz al interior de la entidad, al parecer con el aval de su madre, Liliana Olaya, quien, según el general José Henry Pinto, exdirector de la Aerocivil, era “amiga del señor presidente (Petro) desde hace aproximadamente 15 años”.

Esta es la reacción de la Contraloría:

https://es.scribd.com/document/1068261793/Oficio-2026EE0158825-Remision-a-MT-Informe-Auditoria-Financiera-a-AEROCIVIL-Julio-30-2026