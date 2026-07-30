Las autoridades desplegaron un amplio operativo para establecer el paradero de un integrante de la Policía Nacional que fue secuestrado cuando se desplazaba en un vehículo de servicio público hacia el municipio de Policarpa, en el departamento de Nariño.

“Enfrentamos amenazas, mi hermano fue asesinado”: lideresa nariñense relata lo que sufrió por hacerle campaña a Abelardo De La Espriella

De acuerdo con la información entregada por la institución, el uniformado había asistido previamente a una cita médica en la ciudad de Pasto y emprendía su regreso cuando el automotor en el que viajaba fue interceptado por hombres armados en un tramo de la carretera.

Las primeras versiones indican que los delincuentes obligaron a descender a todos los ocupantes del vehículo y, tras verificar la identidad del funcionario policial, se lo llevaron por la fuerza hacia un destino que, hasta el momento, es desconocido.

La Policía Nacional confirmó que el caso es tratado como un secuestro y anunció la activación inmediata de todos los protocolos de búsqueda para dar con el paradero del uniformado y garantizar su regreso a la libertad.

Para atender la emergencia fueron desplegadas unidades especializadas del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), así como equipos de inteligencia e investigación criminal, que adelantan labores de recolección de información, entrevistas y operaciones en la zona donde ocurrió el hecho.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas investigativas con el propósito de identificar a los responsables del hecho, establecer las circunstancias en las que se produjo la retención del uniformado y determinar qué grupo armado ilegal o estructura criminal estaría detrás de este caso.

Mientras avanzan las operaciones, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que pueda contribuir a la ubicación del funcionario, al tiempo que reiteró que continuará desarrollando todas las capacidades institucionales para lograr su liberación en el menor tiempo posible.