Festival Petronio Álvarez 2026: consulte la programación oficial y artistas invitados al evento más importante del Valle

Cali se prepara para convertirse, una vez más, en la Casa Grande del Pacífico con la edición número 30 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que se realizará del 9 al 17 de agosto. Durante nueve días, la capital del Valle del Cauca será el escenario de una celebración dedicada a la música, la gastronomía tradicional, los saberes ancestrales, la memoria y el patrimonio cultural de la región Pacífica colombiana.

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Como antesala del evento, ya fue presentada la canción oficial del festival, compuesta por el maestro Hugo Candelario, junto con la programación de la Ciudadela Petronio, que este año reunirá a más de 2.000 artistas, 47 agrupaciones en concurso y 183 expositores de la Muestra de Expresiones Tradicionales.

Uno de los principales atractivos será la programación artística del escenario principal, que contará con la participación de reconocidas agrupaciones como Herencia de Timbiquí, Grupo Bahía y La Contundencia, referentes de la música del Pacífico colombiano que se suman a la conmemoración de las tres décadas del festival.

A ellos se unirán invitados internacionales como Masaka Kids Africana, quienes realizarán un ensamble musical con Huellas Petronito, además de las agrupaciones ganadoras de la edición 2025 y los participantes del Encuentro de Ganadores, un espacio que reunirá a algunas de las agrupaciones más representativas en la historia del Petronio.

Como parte de este homenaje a la trayectoria del festival, volverán al escenario Grupo Saboreo, Semblanzas del Río Guapi, Cantos de Río y Grupo Mavichi, luego de un proceso de curaduría y votación del público para reconocer el legado de los artistas que han marcado la historia del certamen.

La programación también incluirá presentaciones de Los Kukos, el ensamble Mano e’ Currulao de la Institución Universitaria de las Culturas y las Artes Populares (IUIPC), así como las 47 agrupaciones que competirán por el tradicional Bombo Golpeador, uno de los máximos reconocimientos del festival.

La celebración comenzará el 9 de agosto con el desfile conmemorativo Bundeando pa’ la Casa Grande, en el que participarán más de 1.600 personas pertenecientes a 23 colonias del Pacífico colombiano. El recorrido estará acompañado por la Comparsa Cali Viejo y la carroza Indomable, Mujer Guerrera, ganadora del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 2026, y finalizará en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, donde se inaugurará oficialmente la Ciudadela Petronio.

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Entre el 12 y el 17 de agosto, la Unidad Deportiva Alberto Galindo será el epicentro del festival con el concurso musical, la Muestra de Expresiones Tradicionales, el Quilombo Pedagógico Germán Patiño Ossa, el Caserío Pacífico, la Zona Infantil, una agenda académica, una exposición conmemorativa por los 30 años del festival y el lanzamiento del libro Los Retratos de Petronio.

Además, el Petronio llegará a otros escenarios de Cali mediante una programación descentralizada en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, la Plaza de Cayzedo, el Bulevar del Río, el Bulevar del Oriente, el Centro Cultural de Cali y Mall Plaza, consolidando una agenda cultural que busca proyectar al Festival Petronio Álvarez como un referente internacional de la cultura del Pacífico colombiano.