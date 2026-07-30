La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) inició un programa de renovación gradual de medidores de agua en la ciudad. De acuerdo con análisis técnicos realizados por la entidad, el 82,7 % de estos dispositivos requieren ser actualizados debido al desgaste ocasionado por el tiempo de uso, una situación que podría afectar la precisión en la medición del consumo.

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Según explicó la EAAB, el deterioro de los medidores puede generar registros inexactos del servicio, por lo que la renovación busca incorporar equipos con tecnología más moderna y confiable, capaces de ofrecer mediciones más precisas y contribuir a una mejor gestión del recurso hídrico.

La empresa indicó que el proceso se desarrollará de manera progresiva y organizada. Los usuarios que hagan parte del programa recibirán una comunicación previa en la que se les informará sobre su inclusión, así como las fechas y el procedimiento para realizar el cambio del dispositivo.

El proceso contempla varias etapas. Inicialmente, la EAAB notificará al usuario sobre la renovación del medidor. Posteriormente, realizará una visita técnica para verificar las condiciones de instalación y programará el reemplazo del equipo, informando previamente los costos y el procedimiento. Una vez instalado el nuevo medidor por personal autorizado, se efectuarán pruebas de funcionamiento para validar la correcta medición y el proceso finalizará con la firma de un acta de instalación.

Durante todas las etapas, la empresa aseguró que brindará acompañamiento a los usuarios y atenderá las inquietudes que puedan surgir. Asimismo, recordó que ningún funcionario está autorizado para recibir pagos de manera directa, ya que cualquier cobro relacionado con el cambio del medidor se realizará exclusivamente a través de la factura del servicio.

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De acuerdo con la normativa vigente, el medidor hace parte de la instalación domiciliaria y es propiedad del usuario. Por esta razón, el costo del equipo y de la instalación será asumido por el propietario y se verá reflejado en la factura del servicio de acueducto. No obstante, la EAAB informó que existen opciones de financiación de hasta 36 meses, dependiendo de las condiciones de cada usuario.

Adicionalmente, la entidad anunció un programa piloto para la renovación de medidores totalizadores en conjuntos residenciales y propiedades horizontales seleccionadas. Estos dispositivos permitirán medir con mayor precisión el volumen de agua que ingresa a cada conjunto, facilitando la detección temprana de fugas en zonas comunes y promoviendo un uso más eficiente del recurso. En estos casos, la instalación del equipo no tendrá costo para los usuarios que hagan parte del programa.