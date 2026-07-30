Nación

Pronóstico del clima: las zonas en las que se presentarían lluvias este 30 de julio

Conozca cómo estarán las condiciones climáticas de Colombia el día de hoy.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Juan Felipe Castaño Vanegas

Juan Felipe Castaño Vanegas

30 de julio de 2026 a las 6:48 a. m.
Clima del país.
Clima del país. Foto: Composición Semana /Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha dado a conocer el pronóstico del clima del país para las próximas 24 horas de este 30 de julio. Se destaca que las temperaturas máximas podrán ser ligeramente superiores a los promedios climatológicos registrados este mes.

Brigadier general Sandra Liliana Rodríguez y el brigadier general Miguel Camelo.
General Sandra Rodríguez sería la nueva comandante de la Policía de Barranquilla: general Miguel Camelo saldría tras crisis de seguridad

Clima en las principales ciudades del país

  • Bogotá: Durante las primeras horas del día se prevé tiempo seco, con un leve incremento de la nubosidad. En la tarde y noche, la capital tendría lloviznas de corta duración, principalmente en las localidades de Chapinero, Santa Fe, Usme, Ciudad Bolívar, La Candelaria y Sumapaz. La temperatura mínima será de 13 °C y la máxima de 20 °C.
  • Barranquilla: Se espera cielo ligeramente cubierto y predominio de tiempo seco (T. máx.: 36 °C).
  • Cartagena: Se espera cielo ligeramente cubierto y predominio de tiempo seco. No se descarta alguna llovizna transitoria en la tarde (T. máx.: 35 °C).
  • Bucaramanga: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias ligeras en la noche (T. máx.: 31 °C).
  • Medellín: Se espera cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco generalizado, sin descartar algunas lloviznas en la tarde y noche (T. máx.: 31 °C).
  • Tunja: Se pronostica cielo con nubosidad variada y posibles lluvias ligeras en la tarde (T. máx.: 19 °C).
  • Cali: Son probables lluvias ligeras durante la noche, con cielo de parcial a mayormente cubierto (T. máx.: 34 °C).
  • Popayán: Se espera cielo de parcial a mayormente nublado, con predominio de tiempo seco, sin descartar posibles lloviznas en el transcurso del día (T. máx.: 27 °C).

Por su parte, en la región Caribe se esperan cielos entre parcial y mayormente nublados, con gran probabilidad de lluvias ligeras a moderadas durante la tarde y noche sobre los sectores del sur de Córdoba, el sur de Bolívar y el sur de Sucre.

Asimismo, en la zona Andina y Pacífica se prevé que predominará el tiempo mayormente seco. Sin embargo, para la tarde no se descartan precipitaciones sobre Chocó, sectores de Antioquia, Caldas y Santander. Durante la tarde y noche se podrían presentar lluvias ligeras a moderadas.

Marelbys Meza.
“Laura Sarabia dio la orden”: un oficial de la Policía se comprometió a declarar contra la embajadora en el Reino Unido por el polígrafo a Marelbys Meza

En la región Orinoquia y Amazonia, habrá condiciones de nubosidad entre parcial y mayormente nubladas, con gran probabilidad de lluvias moderadas a localmente fuertes en las zonas del norte de Arauca, el sur del Meta, Caquetá, Putumayo, Vaupés, Guaviare y el oriente de Guainía.

Según el informe entregado por el Ideam, se espera que estas condiciones de temperatura estén acompañadas de humedad atmosférica importante, lo que propiciaría sensaciones térmicas localmente elevadas en horas de la tarde en gran parte de las regiones del país.