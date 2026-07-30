El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha dado a conocer el pronóstico del clima del país para las próximas 24 horas de este 30 de julio. Se destaca que las temperaturas máximas podrán ser ligeramente superiores a los promedios climatológicos registrados este mes.

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Clima en las principales ciudades del país

Bogotá: Durante las primeras horas del día se prevé tiempo seco, con un leve incremento de la nubosidad. En la tarde y noche, la capital tendría lloviznas de corta duración, principalmente en las localidades de Chapinero, Santa Fe, Usme, Ciudad Bolívar, La Candelaria y Sumapaz. La temperatura mínima será de 13 °C y la máxima de 20 °C.

Durante las primeras horas del día se prevé tiempo seco, con un leve incremento de la nubosidad. En la tarde y noche, la capital tendría lloviznas de corta duración, principalmente en las localidades de Chapinero, Santa Fe, Usme, Ciudad Bolívar, La Candelaria y Sumapaz. La temperatura mínima será de 13 °C y la máxima de 20 °C. Barranquilla: Se espera cielo ligeramente cubierto y predominio de tiempo seco (T. máx.: 36 °C).

Se espera cielo ligeramente cubierto y predominio de tiempo seco (T. máx.: 36 °C). Cartagena: Se espera cielo ligeramente cubierto y predominio de tiempo seco. No se descarta alguna llovizna transitoria en la tarde (T. máx.: 35 °C).

Se espera cielo ligeramente cubierto y predominio de tiempo seco. No se descarta alguna llovizna transitoria en la tarde (T. máx.: 35 °C). Bucaramanga: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias ligeras en la noche (T. máx.: 31 °C).

Cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias ligeras en la noche (T. máx.: 31 °C). Medellín: Se espera cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco generalizado, sin descartar algunas lloviznas en la tarde y noche (T. máx.: 31 °C).

Se espera cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco generalizado, sin descartar algunas lloviznas en la tarde y noche (T. máx.: 31 °C). Tunja: Se pronostica cielo con nubosidad variada y posibles lluvias ligeras en la tarde (T. máx.: 19 °C).

Se pronostica cielo con nubosidad variada y posibles lluvias ligeras en la tarde (T. máx.: 19 °C). Cali: Son probables lluvias ligeras durante la noche, con cielo de parcial a mayormente cubierto (T. máx.: 34 °C).

Son probables lluvias ligeras durante la noche, con cielo de parcial a mayormente cubierto (T. máx.: 34 °C). Popayán: Se espera cielo de parcial a mayormente nublado, con predominio de tiempo seco, sin descartar posibles lloviznas en el transcurso del día (T. máx.: 27 °C).

Por su parte, en la región Caribe se esperan cielos entre parcial y mayormente nublados, con gran probabilidad de lluvias ligeras a moderadas durante la tarde y noche sobre los sectores del sur de Córdoba, el sur de Bolívar y el sur de Sucre.

Asimismo, en la zona Andina y Pacífica se prevé que predominará el tiempo mayormente seco. Sin embargo, para la tarde no se descartan precipitaciones sobre Chocó, sectores de Antioquia, Caldas y Santander. Durante la tarde y noche se podrían presentar lluvias ligeras a moderadas.

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En la región Orinoquia y Amazonia, habrá condiciones de nubosidad entre parcial y mayormente nubladas, con gran probabilidad de lluvias moderadas a localmente fuertes en las zonas del norte de Arauca, el sur del Meta, Caquetá, Putumayo, Vaupés, Guaviare y el oriente de Guainía.

Según el informe entregado por el Ideam, se espera que estas condiciones de temperatura estén acompañadas de humedad atmosférica importante, lo que propiciaría sensaciones térmicas localmente elevadas en horas de la tarde en gran parte de las regiones del país.