“Laura Sarabia dio la orden”: un oficial de la Policía se comprometió a declarar contra la embajadora en el Reino Unido por el polígrafo a Marelbys Meza

Óscar Leandro Mojica, capitán de la Policía y exjefe de Hurto a Residencias de la Sijín en la metropolitana de Bogotá, llegó el 29 de enero de 2023 al apartamento de Laura Sarabia, para entonces jefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro. Ese día se reportó el hurto al apartamento de Sarabia.

Chuzadas a Marelbys Meza: el oficial de más alto rango vinculado al escándalo se convertirá en testigo del proceso

Ese mismo día, de acuerdo con la declaración del capitán Mojica, Laura Sarabia se comunicó con un “coronel” y le ordenó cambiar su esquema de seguridad y además practicar una prueba de poligrafía a su empleada de servicio: Marelbys Meza, que también hizo las veces de niñera.

El capitán le contó a la Fiscalía que ese día, cuando fueron a investigar el caso que Laura Sarabia había denunciado, pudo oír la conversación que tuvo la exembajadora con quien, según los fiscales, sería el coronel Carlos Feria, que en ese momento era el jefe de la seguridad presidencial y responsable de la seguridad de los funcionarios del Gobierno.

“En llamada telefónica con el coronel, le dio la instrucción de realizar el cambio del esquema de seguridad y luego de la realización del polígrafo a su empleada de servicio, además precisará que el coronel al que Sarabia Torres llamó en esa tarde era el que se encargaba de la designación de su esquema de seguridad, jefe de la teniente Sandy”, señala el documento de la Fiscalía.

Condenan a dos agentes de Policía involucrados en las “Chuzadas” a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia. Foto: Montaje El País/ SEMANA/Jorge Orozco

Luego de la declaración del capitán Mojica, que se convirtió en la base de un principio de oportunidad por el delito de violación de comunicaciones, la Fiscalía estableció la relevancia del testimonio en los procesos que se adelantan contra Laura Sarabia, el coronel Carlos Feria y el mayor Duván Andrés Muñoz.

En ese compromiso de colaboración, la Fiscalía concluyó que fue Laura Sarabia la responsable de ordenar al jefe de la seguridad presidencial cambiar los esquemas de protección que para la fecha tenía la entonces jefe de gabinete y además llevar a cabo las pruebas de poligrafía a Marelbys Meza, como efectivamente ocurrió.

“El testimonio de Óscar Leandro Mojica, cordón en los juicios orales que se surten dentro del proceso ya referido. Permitirá dar cuenta de que en efecto fue la señora Laura Camila Sarabia, quien dio la orden al coronel Feria de realizar la prueba de polígrafo a Marelbys Meza, su empleada de servicio privada, para zanjar un presunto hurto de sus pertenencias, pero utilizando bienes del Estado dispuestos para otros fines”, señala el documento de la Fiscalía.

El coronel Carlos Feria, quien fue el encargado de la seguridad del presidente Gustavo Petro desde que fue alcalde de Bogotá, es señalado de ordenar los seguimientos a Marelbys Meza. Foto: Cortesía / VANESA LONDOÑO

En su momento, en entrevista con SEMANA, Laura Sarabia aseguró que ella se comunicó con Marelbys Meza para indicarle que debía trasladarse hasta el Palacio de Nariño, incluso que le facilitó su traslado en un vehículo de la seguridad presidencial y fue en los sótanos frente a la Casa de Nariño donde Marelbys fue sometida al polígrafo.

Con el principio de oportunidad y la declaración del capitán Mojica, se espera que el proceso contra Laura Sarabia avance luego de años en despachos sin mayores resultados, igualmente el juicio contra el coronel Carlos Feria, los dos investigados por las pruebas de poligrafía que, a criterio de la Fiscalía, fueron ilegales.