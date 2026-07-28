Angie Rodríguez hace grave declaración sobre muerte del coronel Óscar Dávila en el gobierno Petro: “No fue suicidio”

La gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, destapó este martes 28 de julio, uno de los episodios más espinosos del gobierno del presidente Gustavo Petro: la muerte del coronel Óscar Ávila, el jefe de seguridad de la Casa de Nariño que falleció el 9 de junio de 2023 en medio del polémico escándalo de las chuzadas a Marelbys Meza, la niñera de Laura Sarabia.

Rodríguez habló en Blu Radio durante varios minutos y narró que cuando llegó a dirigir el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), algunos uniformados de la Policía le dijeron que la muerte del coronel Ávila, al parecer, no había sido producto de un suicidio, como informó la Fiscalía y Medicina Legal.

Angie Rodríguez y Gustavo Petro, el 29 de septiembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá Foto: Andrea Puentes - Presidencia de la República

El señalamiento no es de poca monta porque proviene de Rodríguez, quien estuvo al frente del Dapre durante varios meses y tuvo un contacto directo con la Policía y algunos compañeros de Ávila. Además, hace parte de las dudas que siempre han rodeado este estremecedor caso que sacudió a la Policía y al país.

La hoy embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, no se quedó callada y dijo que si la Justicia necesita investigar nuevamente el caso, puede hacerlo.

“La dolorosa muerte del coronel Dávila la investigó la Fiscalía de Francisco Barbosa, alguien que difícilmente puede ser acusado de proteger a este gobierno. Si se necesitan más investigaciones, que se realicen”, afirmó.

Y añadió: “Mientras unos y otros se lanzan acusaciones, hay una familia que sigue cargando con la pérdida de su padre, su esposo, su compañero. Ya basta de usar su muerte para ajustar cuentas políticas. Por respeto a su familia, no daré más declaraciones sobre este tema”.

El propio Gustavo Petro también reaccionó contra Angie Rodríguez y anunció acciones penales en su contra.

Angie Rodríguez y Gustavo Petro Casa de Nariño Foto: SEMANA / Presidencia

“He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira”, anunció el jefe de Estado, quien se mostró decepcionado de su funcionaria.

Y agregó: “Conocí al coronel Óscar Dávila y sé que su suicidio fue producto de la presión de algunas periodistas buscando algo que no fue real. La investigación penal está en manos de la fiscalía y decir que ordenamos matar desde la presidencia es la peor calumnia que se ha dicho de mi presidencia”.

Angie Rodríguez. Foto: SEMANA

Dijo que ni como combatiente del M-19, “del que Angie me decía que era su padre, y también era mentira, ordené asesinar a alguien; el respeto por la vida en general ha sido mi principio y el eje de mi política. La paranoia desarrollada le hace a Angie tener esos miedos y temores y por eso cree que se defiende construyendo mentiras en medio de algunas verdades”.

Angie Rodríguez sigue como gerente del Fondo Adaptación, pero está bajo incapacidad médica.