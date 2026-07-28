La relación entre el presidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, llegó a un punto de no retorno. Y, si ambos cumplen lo que han anunciado, culminará en los estrados judiciales, en una escena política poco común en la historia reciente del país.

Rodríguez acudió a la denuncia pública en los medios de comunicación contra el mandatario que la llevó a la dirección del Dapre y a la gerencia del Fondo Adaptación, uno de los cargos mejor remunerados del Estado.

La funcionaria aseguró que es perseguida por sectores de la izquierda y que Petro escuchó las denuncias y los señalamientos que formuló sobre algunos de sus compañeros, pero que no ha tomado medidas. Además, esta semana denunció en Noticias RCN que el Gobierno Petro, mediante un decreto, autorizó el giro directo de un billón de pesos desde el Fondo Adaptación hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), una entidad que contrata de forma directa y que está bajo la lupa de las autoridades por recientes escándalos de corrupción.

Petro no toleró el señalamiento de Rodríguez y optó por declararla insubsistente. Aunque mencionó sus “problemas psiquiátricos”, aclaró que ordenó separarla del cargo por su deslealtad con el proyecto político del Pacto Histórico. Además, aseguró que la joven politóloga salió del Dapre por una supuesta relación con un sector heredero del paramilitarismo.

Angie Rodríguez y Gustavo Petro el 29 de septiembre de 2025 en la Casa de Nariño (Bogotá). Foto: Andrea Puentes - Presidencia de la República

“Y si no saqué a Angie del Dapre sino para que saliera de un puesto que genera mucha influencia en toda la administración, lo hice por una relación subordinada a sectores políticos herederos del paramilitarismo. Toda la institucionalidad nacional en el Cesar fue entregada sin ningún visto bueno mío”, afirmó el presidente.

Petro anunció públicamente que acudirá a acciones penales contra Angie Rodríguez, a quien no pudo retirar del Fondo Adaptación porque permanece bajo licencia médica.

El coronel Óscar Dávila, quien fue jefe de seguridad de la Casa de Nariño durante el Gobierno Petro, falleció en junio de 2023. Foto: Presidencia, Suministrada

Y es que Rodríguez sugirió que el coronel Óscar Dávila, exjefe de seguridad de la Casa de Nariño, no murió por suicidio, como reportaron en su momento las autoridades.

En diálogo con Blu Radio, la funcionaria dijo: “Yo recuerdo que recién llegué al Dapre, unos policías me decían: ‘Doctora Angie, usted es muy ingenua, le abre el corazón a la gente’. Yo soy muy alegre, relajada, no le pongo tanto pero a las cosas. Me dijeron que no me confiara porque allá pasaban cosas feas. Ellos me dijeron: ‘Lo de mi coronel (Óscar Dávila) no fue un suicidio’”, afirmó en la estación radial.

Petro respondió a la afirmación de Rodríguez. “Yo conocí al coronel Óscar Dávila y sé que su suicidio fue producto de la presión de algunas periodistas buscando algo que no fue real. La investigación penal está en manos de la Fiscalía y decir que ordenamos matar desde la Presidencia es la peor calumnia que se ha dicho de mi presidencia”, expresó el mandatario saliente.

Angie Rodríguez también anunció en SEMANA que denunciará penalmente al jefe de Estado ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. El exministro Wilson Ruiz asumirá su defensa.

Gustavo Petro tiene una investigación disciplinaria por haber revelado la historia clínica del niño Kevin Acosta, quien falleció después de que la Nueva EPS no le suministrara los medicamentos para tratar su hemofilia. Foto: FOTO1: PRESIDENCIA/FOTO2: PANTALLAZO/FOTO3: AUTOR ANÓNIMO.

En la denuncia, Rodríguez expondrá que el presidente hizo pública su condición de salud, hecho que fue interpretado como una estigmatización de su estado psicológico. Cabe recordar que el jefe de Estado tiene otra investigación disciplinaria por haber revelado, en su momento, la historia clínica del niño Kevin Acosta, quien falleció después de que la Nueva EPS no le suministrara los medicamentos para tratar su hemofilia.