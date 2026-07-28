Gustavo Petro opinó sobre el sitio que eligió Abelardo De La Espriella para posesionarse: “No entiendo”

Recientemente se reveló el lugar que eligió el presidente electo, Abelardo De La Espriella, para tomar posesión en reemplazo del presidente saliente, Gustavo Petro.

De acuerdo con los detalles preliminares, la ceremonia de posesión de Abelardo De La Espriella será en Cali, en la Arena USC, pese a que el interés que tenía el mandatario electo en un principio era hacerlo en una guarnición militar.

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El presidente saliente, Gustavo Petro, reaccionó en su cuenta personal de X sobre el lugar: “No entiendo cómo es acercarse al pueblo no yendo a la plaza de Bolívar de Bogotá, donde queda la sede del Congreso y, en cambio, sí llevar el Congreso a un sitio de espectáculos”.

“La política no es teatro barato, sino la discusión pública de las cosas públicas. Si el Congreso lo acepta, así será, pero él mismo se deja degradar”, avanzó el jefe de Estado.

Entretanto, trascendió que se ha dispuesto de todo un vasto operativo de seguridad en la ciudad con el fin de recibir a las diferentes personalidades nacionales e internacionales que llegarán este 7 de agosto en la posesión presidencial.

De acuerdo con las autoridades regionales, hubo un consejo de seguridad donde participó la Gobernación del Valle, la Fuerza Pública y otras autoridades.

El alcalde Cali Alejandro Eder declaró en su cuenta de X: “Cali se está preparando para recibir al país el 7 de agosto. Junto con la gobernadora, la Fuerza Pública y las demás autoridades, adelantamos un consejo de seguridad para definir todas las medidas de protección para este importante evento”.

“Hemos dispuesto una recompensa de hasta $500 millones por información que permita prevenir cualquier amenaza, atentado o alteración del orden público, incluyendo el uso de armas, drones o vehículos sospechosos”, indicó.

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Y concluyó en sus redes sociales frente a la logística del evento: “Desde ya instalaremos un Puesto de Mando Unificado para hacer seguimiento permanente a la preparación y coordinación del dispositivo de seguridad. Vamos a blindar a Cali y al Valle del Cauca para garantizar una posesión segura y en completa tranquilidad”.