Accidente de tránsito con conductor ebrio: las decisiones que pueden cambiar su caso en Colombia

Los accidentes de tránsito son una de las mayores preocupaciones por parte de las autoridades, ya que estos pueden desencadenar una crisis en la salud de las personas involucradas y, en algunos casos, lamentablemente, derivan en fallecimientos.

Consumir alcohol y manejar está prohibido: estas son las sanciones y comparendos que un conductor puede recibir en 2026

Los siniestros viales se presentan de varias maneras: por no respetar las normas y señales de tránsito o por imprudencia de algunos conductores, quienes conducen a una velocidad excesiva o incluso bajo los efectos de alcohol.

Esto último se considera una de las infracciones más graves que puede existir, ya que trae consigo consecuencias administrativas, penales y civiles en caso de producir daños.

La embriaguez al volante puede derivar en consecuencias administrativas, penales y civiles. Foto: Getty Images

En el caso de una víctima de un accidente en donde estuvo involucrado un conductor bajo los efectos del alcohol, lo importante no es memorizar las sanciones pertinentes, sino comprender que la embriaguez termina siendo un hecho relevante para poder probar imprudencia, violación de normas de tránsito y responsabilidad.

Por ello, si un ciudadano resultó afectado en un siniestro cuyo responsable es una persona ebria, debe tener en cuenta los pasos para probar a las autoridades el caso de embriaguez.

¿Qué aspectos se deben considerar en un accidente de tránsito con conductor ebrio?

De acuerdo con Coljurídicas, hay varias cosas que se deben tener en cuenta si un ciudadano fue víctima de un accidente de tránsito a causa de una persona en estado de embriaguez.

No solamente se puede verificar que el conductor estuvo ebrio por medio de frases como “olía a alcohol” o “se veía tomado”, sino que es vital que haya uso de elementos y herramientas que verifiquen la hipótesis.

Estos se consiguen por medio de las autoridades, quienes tienen a la mano la prueba de embriaguez o alcoholemia que ayuda a indicar los hechos.

Recopilar pruebas es fundamental para demostrar la responsabilidad en un siniestro vial. Foto: Getty Images

También se encuentran otros aspectos como el Ipat o informe policial, que muestra los datos del accidente, el historial clínico, fotos y videos o incluso testigos del incidente.

La entidad jurídica comenta que, si las autoridades no realizan la prueba, no significa que el caso esté perdido, ya que existen otros medios de prueba, pero se debe ser cuidadoso al solicitar copias, reconstruir la evidencia, buscar testigos y mirar si hay atención policial.

Ahora bien, si el incidente en el que estuvo involucrado el conductor borracho dejó lesionados o fallecidos, las víctimas podrán abrir una investigación penal.

La discusión podría girar alrededor de lesiones personales culposas, homicidio culposo y otras calificaciones.

Coljurídicas comenta que lo ideal es no citar penas, grados exactos ni rangos como si aplicaran a todos los casos, ya que las consecuencias penales dependen de la conducta, el resultado, el material probatorio y los antecedentes procesales.

Lo que sí pueden hacer las víctimas o los familiares es presentar una denuncia o ampliar información ante la Fiscalía, además de solicitar copias y conservar el número de noticia criminal, en caso de que exista.