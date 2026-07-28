¿Vendió un vehículo sin papeles? Así es la salida legal para prevenir infracciones

Muchos colombianos optan por vender sus vehículos de distintas formas, ya sea por medio de un acuerdo verbal o a través de una compraventa entre el actual dueño y el comprador.

¿Tiene un híbrido enchufable en Colombia? Podría gastar más gasolina de la esperada si comete este error

No obstante, algunas de estas acciones traen consigo varias consecuencias, tanto en el aspecto jurídico como financiero, ya que el entregar un vehículo sin haber realizado los trámites correspondientes, como por ejemplo haber formalizado la transferencia en el RUNT, conlleva que el vendedor original esté propenso a recibir cualquier infracción o comparendo que no haya cometido.

Mientras el cambio de propietario no sea inscrito en el RUNT, el vendedor continúa figurando como titular del vehículo y puede enfrentar consecuencias jurídicas y administrativas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Uno de los casos más recientes fue el del conductor del coche Spark azul que intentó subir por un puente peatonal y que derivó en la búsqueda de la Alcaldía de Bogotá para encontrar al responsable.

La investigación por parte de las entidades correspondientes identificó que el vehículo había sido recientemente vendido, pero que aún se encontraba bajo el nombre de su anterior dueña, por lo que estaría asumiendo las sanciones que no le corresponden.

Anteriormente, muchos ciudadanos utilizaban como método de escape legal el denominado traspaso a persona indeterminada, el cual estaba diseñado para proteger al vendedor de un vehículo sobre responsabilidades, sobre todo si no sabe la ubicación del comprador o no tiene un contrato de compraventa.

Sin embargo, este mecanismo dejó de funcionar definitivamente en febrero de 2026, luego de que se vencieran los plazos extraordinarios que habían sido fijados por el Ministerio de Transporte.

Son ante estos hechos que muchos ciudadanos se preguntan qué métodos existen para evadir situaciones así, afortunadamente, existen formas de realizar el traspaso legal de un vehículo vendido sin tener los documentos pertinentes.

Las alternativas que existen para resolver los traspasos de vehículos

Luego de que dejara de utilizarse el trámite a persona indeterminada, existen otras formas legales en las que los ciudadanos se pueden desvincular de sus previos vehículos.

Una de las vías más rápidas para llevar a cabo este procedimiento es realizar el traspaso por medio de un mutuo acuerdo, en donde tanto el vendedor como el comprador tienen que acudir a un organismo de tránsito y llevar los documentos necesarios para legalizar el cambio de dueño.

Si el comprador no puede ser localizado o se niega a realizar el traspaso, el vendedor puede acudir a las acciones judiciales que correspondan según su caso. Foto: Getty Images

Ahora bien, en caso de que el ciudadano no conozca el paradero actual del comprador o este se niegue a llevar a cabo el trámite, se podrá acudir a una jurisdicción civil, con el objetivo de promover las acciones civiles correspondientes, para así obtener una decisión judicial que le ayude a solucionar la situación del vehículo.

También es posible evaluar una acción penal, siempre y cuando dentro de estos existan hechos que deriven a un delito, como por ejemplo fraude, falsedad documental o abuso de confianza. De esta forma, se podría presentar una denuncia a las autoridades competentes.