Bogotá, otra vez en alerta por una camioneta que invadió andén y ciclorruta

Un nuevo caso de intolerancia se registró en los últimos días en la ciudad de Bogotá, en donde un video circuló en redes sociales mostrando a un conductor transitar por una ciclorruta de la capital con el fin de poder estacionarse en una zona pública.

Apareció hombre involucrado en controversia por carro que subió por puente peatonal en Bogotá; insultó al alcalde Galán

Los hechos habrían sucedido el pasado sábado 25 de julio de 2026 en horas de la tarde por la avenida Boyacá con calle 98A, en un vehículo Mazda rojo modelo CX-5 de placas EBQ476, que cometía la infracción de cruzar por una zona exclusiva para ciclistas, trayendo consigo un riesgo para los ciudadanos y peatones que hacen uso de esta zona.

Estos hechos conllevaron distintas reacciones de rechazo ante las acciones realizadas por el conductor, indicando que es una falta de respeto no respetar los espacios diseñados para las personas que se movilizan por el país por una bicicleta.

Uno de los que habló al respecto fue el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, quien difundió el video de los hechos en sus redes sociales con el objetivo de que la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá actúe e imponga medidas ante el conductor responsable.

“Este conductor invadió el andén y la ciclorruta, avanzó varios metros y terminó estacionándose como si el espacio público fuera suyo. Después se preguntan por qué la gente tiene miedo de caminar o montar bicicleta en Bogotá. Vamos a convertir la evidencia ciudadana en presión para que la Secretaría de Movilidad actúe”, comentó el cabildante.

Los casos de intolerancia por parte de conductores en Bogotá

El nuevo hecho registrado este pasado sábado va en coyuntura con los recientes sucesos de conductores irrespetando los espacios de tránsito diseñados para otros usuarios.

El caso más notable se presentó durante el Día de la Independencia de Colombia, en donde un ciudadano en un Chevrolet Spark azul realizó una maniobra con el objetivo de cruzar un puente peatonal.

Esto trajo la atención del alcalde Carlos Fernando Galán, quien le pidió a la ciudadanía cooperar con el distrito para conocer el paradero del responsable e imponerle las multas y comparendos correspondientes por realizar estas clases de acciones.

Carlos Fernando Galán. Foto: Screenshot 'x'

Nuevos hechos se registraron en redes sociales, en donde aparecía el conductor del carro Spark azul, retando al alcalde de Bogotá y afirmando que no pagará las fotomultas del incidente ni las que no ha pagado anteriomente

“Les va a quedar muy difícil, porque yo mantengo andando en dos o tres carros. Son unos ineptos, al igual que sus fotomultas de mierda, con las que pretenden multar a la gente, pero, como dice la ley, tienen que identificar plenamente al conductor, tarea que no han hecho”, dijo mientras conducía por una vía de la ciudad.