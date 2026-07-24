En los últimos días, imágenes y videos comenzaron a circular en redes sociales en los que un vehículo intentó subir a un puente peatonal en la ciudad de Bogotá.

Concejal Juan David Quintero reveló las placas del carro que intentó subir a un puente peatonal en Bogotá: pidió sanción ejemplar

Los hechos registraron a un carro Chevrolet Spark azul utilizar esta pasarela exclusiva para peatones como un puente vehicular. Los datos compartidos informan que la situación ocurrió en la Av. Calle 68 con Av. Calle 26 el pasado 20 de julio.

Ante ello, entidades y figuras del distrito comenzaron a realizar un llamado a la ciudadanía para compartir información acerca de los responsables en el hecho, con el objetivo de impartir las sanciones económicas que están establecidas en el Código Nacional de Tránsito.

🚨 ¿Pero qué es esto?



¿A quién se le pasa por la cabeza meter un carro por un puente peatonal?



A estos SALVAJES hay que sancionarlos sin ninguna contemplación. De Bogotá NO se burlan.



👇🏼 pic.twitter.com/X5v4tZ10wr — Papo Amin | Presidente Concejo de Bogotá (@papoaminCD) July 23, 2026

En el transcurso de las últimas horas, se supo más acerca de los conductores implicados en la situación, entre ellos el número de la placa del vehículo, la cual había sido tapada para evitar ser reconocida.

Los datos fueron divulgados por el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, quien espera una consecuencia hacia los responsables del hecho.

“¡Esperamos una sanción EJEMPLAR! ¡Debería ir acompañada de denuncia penal!”, exclamó el cabildante.

A estos hechos también se pronunció el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, quien mandó mensaje de advertencia a las personas que estuvieron implicadas en la maniobra peligrosa en un puente peatonal.

Alcalde Galán advierte a conductor que subió puente peatonal: “Vamos a sancionar esta conducta y enviar un mensaje claro”

“Vamos a sancionar esta conducta y enviar un mensaje claro: los peatones y los espacios públicos destinados para ellos deben ser respetados. No más salvajes en la vía”.

La información más reciente sobre el hecho indica que el vehículo investigado tenía anteriormente un historial de infracciones de tránsito, de acuerdo con la concejal de Bogotá, Sandra Forero.

¿Cuáles serían las multas que recibirían los conductores implicados?

De acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, existen varias multas que serían aplicadas a los conductores responsables de la maniobra peligrosa en un puente peatonal en la ciudad de Bogotá.

Lo establecido en la ley indica que conducir cualquier vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales conlleva una multa tipo D, lo que equivale a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Asimismo, es también considerada una infracción aquellos vehículos que tienen ocultadas sus placas, ya sea por medio de cintas, objetos, accesorios u otro elemento que dificulte su visibilidad.

En esos casos, la norma indica un código de infracción tipo B, lo que genera una multa de 8 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV)