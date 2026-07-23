Concejal Juan David Quintero reveló las placas del carro que intentó subir a un puente peatonal en Bogotá: pidió sanción ejemplar

La búsqueda del conductor que intentó cruzar un puente peatonal con su vehículo en Bogotá dio un nuevo giro. Luego de que el video se hiciera viral y despertara una ola de rechazo en redes sociales, el concejal Juan David Quintero aseguró haber identificado el automóvil involucrado y publicó la que, según indicó, corresponde a su placa.

Alcalde Galán advierte a conductor que subió puente peatonal: “Vamos a sancionar esta conducta y enviar un mensaje claro”

A través de su cuenta de X, el cabildante compartió una fotografía de la parte trasera del vehículo, un Chevrolet Spark azul, y escribió: “Acá están las placas del IMBÉCIL”.

En la publicación etiquetó a la Secretaría Distrital de Movilidad y al alcalde Carlos Fernando Galán para pedir una “sanción ejemplar” y añadió que el caso, en su concepto, debería ir acompañado de una denuncia penal.

La denuncia de Quintero surgió después de que comenzaran a circular imágenes del conductor intentando movilizar el automóvil por la rampa de un puente peatonal ubicado sobre la avenida Carrera 68 con calle 26, una maniobra que obligó a varios peatones a apartarse y que generó preocupación por el riesgo para quienes transitaban por el lugar y para la infraestructura.

Horas antes de revelar las placas, el concejal ya había rechazado el comportamiento del conductor con un duro pronunciamiento en redes sociales.

“Esto solo tiene un nombre: un imbécil al volante. No es una simple imprudencia; es un absurdo peligroso”, escribió.

Además, pidió que el responsable sea plenamente identificado, reciba el comparendo correspondiente y que el caso sea puesto en conocimiento de la Fiscalía, al considerar que la conducta fue mucho más allá de una infracción de tránsito.

El caso también provocó la reacción del alcalde Carlos Fernando Galán, quien aseguró que este tipo de comportamientos serán sancionados y advirtió que la ciudad no permitirá acciones que pongan en riesgo la seguridad de peatones y demás actores viales.

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La Secretaría de Movilidad, por su parte, inició las labores para identificar al propietario del vehículo y adelantar el proceso sancionatorio correspondiente.

Aunque inicialmente el vehículo aparecía con las placas cubiertas en los videos que circularon en redes sociales, Quintero sostuvo que logró establecer su identificación y decidió hacerla pública para facilitar la actuación de las autoridades.

Minutos más tarde, la concejala Sandra Forero Ramírez aseguró que, de acuerdo con el SIMIT, el vehículo tendría historial de infracciones de tránsito.

Ahora será la Secretaría de Movilidad la encargada de verificar la información y determinar las sanciones que darán por una maniobra que ha sido ampliamente rechazada por ciudadanos y autoridades.