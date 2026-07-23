Alias Melissa, la sicaria que fue capturada en el municipio de Girardot, Cundinamarca. Tiene un listado de homicidios

El pasado 5 de junio, en el barrio Vivisol, del municipio de Girardot, Cundinamarca, alias Melissa, una sicaria, se lanzó a un nuevo atentado contra dos personas que, por fortuna, sobrevivieron a los disparos.

Un adolescente es el sicario de la peligrosa banda conocida como Los Comechivas en Cundinamarca. Así fue su captura

Desde entonces arrancó una investigación que incluyó videos, declaraciones y elementos de prueba para llegar a la captura de la sicaria al servicio de una organización criminal conocida como Solo Valle, con injerencia en los barrios Valle del Sol, Corazón de Cundinamarca y Ciudad Montes, en el municipio de Girardot.

“Gracias al trabajo articulado entre la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), la Seccional de Inteligencia Policial y la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura por orden judicial de alias Melissa, por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego”, señaló la Policía tras la captura de alias Melissa.

Fue capturada alias Melissa, señala de ser sicaria al servicio de una red criminal. Foto: Suministrada

El crimen por el que ahora alias Melissa fue enviada a la cárcel quedó en videos de seguridad, una cronología que la ubicó en el lugar de los hechos, con un arma de fuego en la mano y persiguiendo a sus víctimas por las calles del barrio Vivisol. Alias Melissa corre y dispara al mismo tiempo, de forma indiscriminada, sin temor de impactar a más personas.

“En Girardot, la Policía de Cundinamarca capturó en las últimas horas a alias Melissa; la detenida estaría vinculada con la estructura delincuencial Solo Valle, organización que tiene injerencia en varios sectores del Girardot”, dijo el coronel Miguel Ángel Díaz Llanos, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca.

Fue capturada alias Melisa, señala de ser sicaria al servicio de una red criminal. Foto: Suministrada

La joven sicaria fue presentada ante jueces de control de garantías por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. En las audiencias, la Fiscalía advirtió que alias Melissa tiene un prontuario criminal que la deja como la sicaria más joven de esta organización criminal.