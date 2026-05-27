Soledad bajo fuego: dos hombres muertos y dos menores heridos en ataque de sicarios

Los hechos de inseguridad están disparados en Soledad y en todo el departamento del Atlántico. La noche de este martes, 26 de mayo, se registró un impresionante ataque criminal en el polideportivo del barrio Los Cedros, situado en la calle 74 con carrera 17.

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En ese lugar estaban departiendo varias personas, cuando de repente llegaron dos hombres armados y comenzaron a disparar. En este hecho, dos hombres fueron asesinados y dos adolescentes de 17 años de edad terminaron gravemente heridos.

Las personas que fueron asesinadas respondían en vida a los nombres de Luis Miguel Herrera Murillo y Jair Valdez Herrera, de 33 años. En medio del atentado a disparos, las personas que se encontraban en el sitio corrían de un lado para el otro.

La comunidad escuchó varios disparos. Foto: Craeada con IA Gemini

Este lugar del municipio de Soledad es frecuentado por menores de edad en compañía de sus padres para la recreación tras la remodelación de todo este sitio.

“Se escucharon varios disparos y los gritos de la gente que estaba en el parque, porque eso ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. La seguridad en el barrio siempre ha estado complicada por aquello de los atracos y las extorsiones, pero ahora no es eso, sino que están matando y cualquier persona puede quedar en la mitad. Es insostenible”, dijo una residente del sector a SEMANA.

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Del mismo modo, indicó que el pie de fuerza en el municipio de Soledad no es suficiente para lo que ocurre con la delincuencia.

“El cuadrante que es responsable del barrio tiene bajo su responsabilidad más sectores de los que debería, entonces, es imposible que dos policías atiendan todo lo de la seguridad. Es un tema que ya se ha conversado en la Junta de Acción Comunal, pero no es fácil”, advirtió.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

Los cuerpos sin vida fueron trasladados hasta las instalaciones de Medicina Legal en el sur de Barranquilla, para la respectiva necropsia, mientras que la Policía Metropolitana avanza con las investigaciones del caso.