Una reunión familiar terminó en emergencia cuando un incendio consumió gran parte de la vivienda de la Reina Popular del Carnaval de Barranquilla 2024, generando pérdidas materiales significativas y momentos de angustia entre los presentes.

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La familia asegura que el fuego se habría originado en una batería dentro de una habitación

La noche de una celebración familiar terminó convertida en una emergencia que dejó pérdidas materiales significativas para la familia de la Reina Popular del Carnaval de Barranquilla 2024, Hania Orozco.

Un incendio registrado en su vivienda, ubicada en la capital del Atlántico, consumió gran parte del inmueble y obligó a los presentes a reaccionar de forma inmediata para intentar rescatar algunas pertenencias mientras las llamas se propagaban con rapidez.

De acuerdo con el relato compartido por la propia Orozco en sus redes sociales, el hecho ocurrió en medio de una reunión familiar que celebraba el cumpleaños del hermano menor de la joven.

La emergencia fue captada en videos difundidos por la misma familia, en los que se observa la magnitud del incendio.

Los esfuerzos de vecinos, familiares y amigos por sacar algunos elementos antes de que fueran alcanzados por las llamas no fueron suficientes para evitar el desastre.

En medio de la situación, la comunicación con los organismos de socorro también presentó dificultades.

La propia Orozco aseguró que hubo demoras en la atención de la emergencia.

Aunque las autoridades no han emitido una versión definitiva sobre las causas del incendio, la joven explicó que una de las hipótesis iniciales apunta a una batería ubicada dentro de una de las habitaciones.

Según su versión, este elemento habría generado el inicio del fuego tras provocar la combustión de un colchón, lo que permitió que las llamas se expandieran rápidamente por la vivienda.

Las imágenes compartidas muestran daños considerables en la estructura del inmueble, con habitaciones afectadas, techos comprometidos y múltiples objetos reducidos a escombros.

Uno de los momentos más sensibles registrados en los videos es el impacto emocional de los familiares.

En especial se ve a la madre de la joven, quien aparece afectada al presenciar la destrucción del hogar.

Tras controlar parcialmente la situación, Hania Orozco se pronunció en redes sociales para relatar lo ocurrido y solicitar apoyo ante las pérdidas sufridas.

Hania Orozco solicita apoyo tras el incendio que consumió gran parte de su vivienda en Barranquilla y dejó a su familia con pérdidas materiales significativas. Foto: Captura de pantalla video historias Instagram @haniaorozco_

En su mensaje, afirmó que la familia quedó prácticamente sin pertenencias, incluyendo ropa y objetos básicos del hogar.

“Mi familia y yo perdimos todo en la casa, absolutamente todo. Ustedes saben que nunca he decidido hacer este tipo de publicaciones, a pesar de todas las cosas que han pasado en el recorrido de mi vida. Pero, de verdad, necesito la ayuda de todos, mi familia y yo perdimos todo. Hasta la ropa, quedaron con lo que tienen puesto, literal”.

La joven también señaló que entre los elementos afectados se encuentran útiles escolares y otras pertenencias esenciales, lo que incrementa el impacto de la pérdida para el núcleo familiar.

En medio del relato, insistió en la necesidad de recibir ayuda para poder gestionar donaciones y afrontar la situación tras el incendio.

Hania Orozco, reconocida por haber sido elegida Reina Popular del Carnaval de Barranquilla 2024 representando al barrio La Sierrita, ha sido una figura vinculada a procesos culturales y comunitarios en la ciudad.

Además de su participación en el certamen, ha hecho parte de grupos folclóricos y actividades relacionadas con las tradiciones del Carnaval.

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El caso ha generado atención en redes sociales debido a la difusión de los videos del incendio y al reconocimiento público de la joven en el ámbito cultural barranquillero.

Por ahora, la familia continúa evaluando los daños mientras se espera que las autoridades entreguen un informe oficial sobre las causas del fuego.