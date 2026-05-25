“Me intentaron matar a fusil”: Raúl Montes, ex mano derecha de la Gata, tras atentado en Barranquilla

Luego del atentado contra Raúl Montes, ex mano derecha de Enilce López, alias la Gata, SEMANA logró conversar con el blanco de este ataque a fusil que causó terror este lunes, 25 de mayo, en la carrera 43B con calle 84, norte de la ciudad.

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“Yo responsabilizo nuevamente al senador Antonio Correa y a Jorge Luis Alfonso López por este atentado que me acabaron de hacer cuando iba ingresando a mi oficina en el norte de Barranquilla”, dijo.

Al mismo tiempo, explicó que este atentado se dio luego de la entrevista que concedió por primera vez a un medio de comunicación (SEMANA) sobre los secretos nunca antes conocidos de la familia Alfonso López, donde fungió como jefe de seguridad.

“El ataque se registró cuando llegaba junto a mi esquema de seguridad a las instalaciones de la empresa de vigilancia Atenas, donde hombres fuertemente armados y encapuchados abrieron fuego de manera indiscriminada, dejando como saldo varios escoltas heridos”, agregó.

Sitio del atentado en el norte de Barranquilla. Foto: Suministrado a SEMANA.

De igual manera, indicó: “Denuncio que desde hace varios meses vengo siendo víctima de una persecución sistemática en mi contra y en contra de mis empresas, situación que hoy escala a un intento de asesinato que pudo terminar en una tragedia mayor”.

También señaló que el atentado que sufrió se lo pretendían realizar en un centro médico en el que se encontraba antes de llegar a su oficina.

“Mi esquema llegó antes al lugar y la camioneta que estaba ahí se fue apenas vio a mi seguridad. Lo que asumo es que no pudieron hacer lo que pretendían, pero sí me esperaron en las afueras de la empresa”, agregó.

Cartucho de fusiles decomisados. Foto: Suministrado a SEMANA

Al mismo tiempo, dijo que este ataque criminal es el segundo atentado del que es víctima y, a su juicio, las autoridades es poco lo que hacen para dar con los determinadores.

“La Fiscalía tiene pruebas contundentes de todo lo que yo hoy estoy diciendo, pero no pasa nada. Los procesos están estancados y mi seguridad está en riesgo. Por eso decidí hablar con ustedes, porque sabía que este atentado me lo iban a hacer y así pasó. Me quieren muerto”, finalizó.

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En total, son tres presuntos sicarios capturados, tres escoltas heridos y uno de ellos murió cuando recibía atención médica especializada por la gravedad de las heridas.

El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación asumió el caso para esclarecer lo que sucedió en este atentado impactante en el norte de Barranquilla.