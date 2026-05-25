Así reaccionó la prensa internacional a la convocatoria de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026

El misterio se acabó y Néstor Lorenzo, después de mucho hermetismo, finalmente presentó la convocatoria de los 26 jugadores que irán al Mundial 2026 para representar a la Selección Colombia.

Carlos Antonio Vélez reaccionó a la convocatoria de la Selección Colombia: hizo cuatro cambios

Uno de los partidos más importantes será aquel en el que la Tricolor enfrente a Portugal por la última fecha del Grupo K. Por lo mismo, la lista oficial no pasó desapercibida para los diarios de este país.

Récord, uno de los medios deportivos más importantes allí, reaccionó destacando el llamado de Luis Suárez y Richard Ríos, dos jugadores que han hecho una gran temporada en la Liga de Portugal.

“Esta será la primera gran competición internacional para el delantero del Sporting, que marcó 38 goles con los Leones esta temporada. (…) Estas cifras contribuyeron a consolidar su puesto en la selección colombiana final”, indicó sobre el delantero.

En cuanto a Ríos, Récord recordó que ya fue parte fundamental durante la última Copa América y destacó los ocho goles y las seis asistencias que entregó en los 45 partidos que disputó esta temporada.

Néstor Lorenzo y la Selección Colombia en el amistoso premundialista ante Francia Foto: Icon Sport via Getty Images

Por su parte, el diario A Bola resaltó que estos dos jugadores enfrentarán a Portugal en la cita orbital y serán dos de las caras más peligrosas que tendrá la Tricolor.

“La convocatoria de ambos jugadores ya se esperaba y fue confirmada este lunes por el seleccionador Néstor Lorenzo”, apuntó.

Otro de los que reaccionó fue O Jogo que, al igual que los otros medios, destacó principalmente los llamados de Ríos y Suárez. “Ambos participaron en los partidos de clasificación y pretemporada disputados esta temporada”, dijo.

Además, recalcó que en el Mundial están Luis Díaz, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes tuvieron paso por la Liga de Portugal.

Las tres grandes sorpresas de la convocatoria de Colombia para el Mundial 2026: Lorenzo dejó por fuera a uno de sus favoritos

El diario Olé, de Argentina, se refirió también a la convocatoria, señalando que en la lista de 26 hay cinco jugadores que juegan en el fútbol de ese país. El medio dejó claro que Colombia irá por la proeza en la Copa del Mundo.

“Irá en busca de una hazaña en el Mundial 2026. Y lo hará de la mano de Néstor Lorenzo, el mismo entrenador que los depositó en la final de la Copa América 2024″, dijo.

El diario Marca, por su parte, habló de lo que será el “último baile” de James Rodríguez, ya que muy seguramente será su último Mundial.

“La lista está liderada por James Rodríguez y Luis Díaz, las dos grandes estrellas del plantel, junto a un ‘Cucho’ Hernández que, tras firmar una temporada muy completa con el Betis, se ha ganado a pulso su lugar en la Copa del Mundo”, puntualizó.

Néstor Lorenzo. Foto: Cristian Bayona

Además, hizo también énfasis en la “otra cara de la moneda”, es decir, los que se quedaron por fuera, especialmente el caso de Juan Guillermo Cuadrado. “Una auténtica leyenda de la selección que, esta vez, verá el torneo desde la distancia”, indicó.

Tras la oficialización de la lista, ahora se espera que comience poco a poco la concentración, que los jugadores se vayan uniendo y que se comience a pensar en lo que será la Copa del Mundo 2026.