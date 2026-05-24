Revelan día que Néstor Lorenzo podría anunciar la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026

El calendario de preparación para la Copa del Mundo entra en su fase definitiva. Este torneo marca el cierre del ciclo internacional para varios de los futbolistas que han integrado el plantel de la Selección Colombia durante la última década.

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Tras haber anunciado una prelista de 55 jugadores elegibles en una comparecencia ante los medios en Bogotá, la Federación Colombiana de Fútbol convocó a una nueva rueda de prensa en la capital del país.

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El encuentro con los medios de comunicación se llevará a cabo este lunes a las 11:00 a. m. en la sede administrativa de la institución, donde el director técnico Néstor Lorenzo atenderá a los periodistas.

Se prevé que en este acto oficial el entrenador argentino dé a conocer la nómina definitiva de 26 futbolistas que representarán al país en la cita mundialista.

Trabajos en el campamento de Guarne

Mientras se formaliza el anuncio oficial, un grupo de futbolistas adelantó su arribo al país para ponerse bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Los jugadores James Rodríguez, Camilo Vargas y Álvaro Montero fueron los primeros en integrarse a los trabajos físicos y de reacondicionamiento en el municipio de Guarne, Antioquia.

A continuación, se detalla la lista de los 55 jugadores que integraron la preselección inicial entregada por la dirección técnica a los organismos organizadores:

Prelista de la Selección Colombia al Mundial

Arqueros: Kevin Mier (Cruz Azul), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe), David Ospina (Atlético Nacional), Aldair Quintana (Independiente del Valle) y Camilo Vargas (Atlas).