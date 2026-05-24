Revelan día que Néstor Lorenzo podría anunciar la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026

El calendario de preparación para la Copa del Mundo entra en su fase definitiva. Este torneo marca el cierre del ciclo internacional para varios de los futbolistas que han integrado el plantel de la Selección Colombia durante la última década.
Tras haber anunciado una prelista de 55 jugadores elegibles en una comparecencia ante los medios en Bogotá, la Federación Colombiana de Fútbol convocó a una nueva rueda de prensa en la capital del país.
El encuentro con los medios de comunicación se llevará a cabo este lunes a las 11:00 a. m. en la sede administrativa de la institución, donde el director técnico Néstor Lorenzo atenderá a los periodistas.
Se prevé que en este acto oficial el entrenador argentino dé a conocer la nómina definitiva de 26 futbolistas que representarán al país en la cita mundialista.
Trabajos en el campamento de Guarne
Mientras se formaliza el anuncio oficial, un grupo de futbolistas adelantó su arribo al país para ponerse bajo las órdenes del cuerpo técnico.
Los jugadores James Rodríguez, Camilo Vargas y Álvaro Montero fueron los primeros en integrarse a los trabajos físicos y de reacondicionamiento en el municipio de Guarne, Antioquia.
A continuación, se detalla la lista de los 55 jugadores que integraron la preselección inicial entregada por la dirección técnica a los organismos organizadores:
Prelista de la Selección Colombia al Mundial
- Arqueros: Kevin Mier (Cruz Azul), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe), David Ospina (Atlético Nacional), Aldair Quintana (Independiente del Valle) y Camilo Vargas (Atlas).
- Defensas: Álvaro Angulo (Pumas), Santiago Arias (Independiente de Avellaneda), Cristian Borja (Club América), Juan David Cabal (Juventus), Carlos Cuesta (Vasco da Gama), Willer Ditta (Cruz Azul), Junior Hernández (Deportes Tolima), Jhon Lucumí (Bologna), Déiver Machado (Nantes), Yerry Mina (Cagliari), Johan Mojica (Mallorca), Yerson Mosquera (Wolverhampton), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps), Andrés Román (Atlético Nacional), Johan Romaña (San Lorenzo) y Dávinson Sánchez (Galatasaray).
- Mediocampistas: Jhon Arias (Palmeiras), Yáser Asprilla (Galatasaray), Jordan Barrera (Atlético Mineiro), Wilmar Barrios (Zenit), Jaminton Campaz (Rosario Central), Johan Carbonero (Internacional), Jorge Carrascal (Flamengo), Kevin Castaño (River Plate), Edwin Cetré (Estudiantes de La Plata), Nelson Deossa (Real Betis), Sebastián Gómez (Coritiba), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Jhon Solís (Birmingham), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Juan Fernando Quintero (River Plate), Johan Rojas (Vasco da Gama), James Rodríguez (Minnesota United), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Richard Ríos (Benfica) y Juan Guillermo Cuadrado (Pisa).
- Delanteros: Rafael Santos Borré (Internacional), Jhon Córdoba (Krasnodar), Jhon Jáder Durán (Zenit), Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Real Betis), Jhon Stiven Mendoza (Athletico Paranaense), Luis Suárez (Sporting Lisboa), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia), Neyser Villarreal (Cruzeiro), Kevin Viveros (Athletico Paranaense) y Luis Díaz (Bayern Múnich).