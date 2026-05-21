Inteligencia artificial predijo la lista final de Colombia al Mundial 2026: borró a un histórico

Hay bastante expectativa por conocer la lista final de 26 jugadores que llevará la Selección Colombia al Mundial 2026. Néstor Lorenzo ya anunció la prelista de 55 futbolistas, pero de esos, 29 se quedarán por fuera.

Selección Colombia: Néstor Lorenzo borraría de la lista al Mundial a un recién campeón en Europa

La inteligencia artificial predijo la que, según su concepto, sería la lista final de convocados cafeteros a la cita orbital. Se basó en rendimientos, actualidad y desempeños más recientes con sus clubes. Por tanto, puede variar según lo que acabe determinando Néstor Lorenzo.

IA da la lista de 26 convocados por Colombia al Mundial 2026

Gemini escogió a estos 26:

Porteros (3)

Camilo Vargas

Álvaro Montero

Kevin Mier

Defensas (8)

Daniel Muñoz

Santiago Arias

Jhon Lucumí

Davinson Sánchez

Deiver Machado

Juan David Cabal

Johan Mojica

Yerson Mosquera

Mediocampistas (8)

Jefferson Lerma

Richard Ríos

Jhon Arias

James Rodríguez

Juan Fernando Quintero

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Nelson Deossa

Delanteros (6)

Luis Díaz

Jhon Córdoba

Luis Suárez

Rafael Santos Borré

Juan Camilo Hernández

Carlos Gómez

Jorge Carrascal

Los 29 que quedarían fuera

Porteros

David Ospina

Aldair Quintana

Andrés Mosquera

Defensas

Yerry Mina

Juan Guillermo Cuadrado

Carlos Cuesta

Cristian Borja

Willer Ditta

Jhojan Romaña

Álvaro Angulo

Andrés Román

Edier Ocampo

Junior Hernández

Mediocampistas

Wílmar Barrios

Jhon Solís

Kevin Castaño

Jaminton Campaz

Sebastián Gómez

Johan Rojas

Jordan Barrera

Delanteros

Jhon Jáder Durán

Yáser Asprilla

Sebastián Villa

Johan Carbonero

Edwuin Cetré

John Steven Mendoza

Kevin Viveros

Neyser Villarreal

Juan Manuel Rengifo

Prelista de la Selección Colombia al Mundial 2026. Foto: Web oficial de la FCF.

Sin Durán, Villa ni Ospina

La inteligencia artificial deja fuera al histórico David Ospina, y se adelanta a la polémica dejando también sin lugar a Sebastián Villa. Este último, envuelto en polémica tras integrar el prelistado de 55 futbolistas cafeteros.

David Ospina, fuera de la lista al Mundial 2026 según la IA. Foto: AFP

“Su rendimiento en Argentina es regular, pero no forma parte del ecosistema ni de las prioridades del grupo”, afirmó la IA sobre dejar fuera a Villa.

Respecto a David Ospina, lanzó: “El peso de la historia está ahí, pero la falta de ritmo internacional le cuesta el puesto ante Mier y Montero”.

Se espera que en la última semana de mayo, la Federación Colombiana de Fútbol emita la lista definitiva de 26 convocados al Mundial 2026. Allí ya se conocerá, definitivamente, a los elegidos por Lorenzo para hacer frente a la cita orbital.

El debut de Colombia será ante Uzbekistán, el 17 de junio, en el estadio Ciudad de México. Corresponderá a la primera fecha del grupo K. Después, le hará frente a RD Congo y, finalmente, cerrará con Portugal en uno de los partidos más llamativos del torneo en su primera ronda.