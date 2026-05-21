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Inteligencia artificial predijo la lista final de Colombia al Mundial 2026: borró a un histórico

Además, tomó postura sobre Sebastián Villa y Jhon Jáder Durán de cara al llamado para el Mundial 2026.

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Redacción Deportes
21 de mayo de 2026 a las 10:12 p. m.
Titular de la Selección Colombia en juego de eliminatorias ante Argentina.
Titular de la Selección Colombia en juego de eliminatorias ante Argentina. Foto: Getty Images

Hay bastante expectativa por conocer la lista final de 26 jugadores que llevará la Selección Colombia al Mundial 2026. Néstor Lorenzo ya anunció la prelista de 55 futbolistas, pero de esos, 29 se quedarán por fuera.

Selección Colombia: Néstor Lorenzo borraría de la lista al Mundial a un recién campeón en Europa

La inteligencia artificial predijo la que, según su concepto, sería la lista final de convocados cafeteros a la cita orbital. Se basó en rendimientos, actualidad y desempeños más recientes con sus clubes. Por tanto, puede variar según lo que acabe determinando Néstor Lorenzo.

IA da la lista de 26 convocados por Colombia al Mundial 2026

Gemini escogió a estos 26:

Porteros (3)

  • Camilo Vargas
  • Álvaro Montero
  • Kevin Mier

Defensas (8)

  • Daniel Muñoz
  • Santiago Arias
  • Jhon Lucumí
  • Davinson Sánchez
  • Deiver Machado
  • Juan David Cabal
  • Johan Mojica
  • Yerson Mosquera

Mediocampistas (8)

  • Jefferson Lerma
  • Richard Ríos
  • Jhon Arias
  • James Rodríguez
  • Juan Fernando Quintero
  • Juan Camilo Portilla
  • Gustavo Puerta
  • Nelson Deossa

Delanteros (6)

  • Luis Díaz
  • Jhon Córdoba
  • Luis Suárez
  • Rafael Santos Borré
  • Juan Camilo Hernández
  • Carlos Gómez
  • Jorge Carrascal

Los 29 que quedarían fuera

Porteros

  • David Ospina
  • Aldair Quintana
  • Andrés Mosquera

Defensas

  • Yerry Mina
  • Juan Guillermo Cuadrado
  • Carlos Cuesta
  • Cristian Borja
  • Willer Ditta
  • Jhojan Romaña
  • Álvaro Angulo
  • Andrés Román
  • Edier Ocampo
  • Junior Hernández

Mediocampistas

  • Wílmar Barrios
  • Jhon Solís
  • Kevin Castaño
  • Jaminton Campaz
  • Sebastián Gómez
  • Johan Rojas
  • Jordan Barrera

Delanteros

  • Jhon Jáder Durán
  • Yáser Asprilla
  • Sebastián Villa
  • Johan Carbonero
  • Edwuin Cetré
  • John Steven Mendoza
  • Kevin Viveros
  • Neyser Villarreal
  • Juan Manuel Rengifo
Prelista de la Selección Colombia al Mundial 2026.
Prelista de la Selección Colombia al Mundial 2026. Foto: Web oficial de la FCF.

Sin Durán, Villa ni Ospina

La inteligencia artificial deja fuera al histórico David Ospina, y se adelanta a la polémica dejando también sin lugar a Sebastián Villa. Este último, envuelto en polémica tras integrar el prelistado de 55 futbolistas cafeteros.

David Ospina, el portero de Atlético Nacional al que le llegó joven competencia en el arco.
David Ospina, fuera de la lista al Mundial 2026 según la IA. Foto: AFP

“Su rendimiento en Argentina es regular, pero no forma parte del ecosistema ni de las prioridades del grupo”, afirmó la IA sobre dejar fuera a Villa.

Respecto a David Ospina, lanzó: “El peso de la historia está ahí, pero la falta de ritmo internacional le cuesta el puesto ante Mier y Montero”.

Se espera que en la última semana de mayo, la Federación Colombiana de Fútbol emita la lista definitiva de 26 convocados al Mundial 2026. Allí ya se conocerá, definitivamente, a los elegidos por Lorenzo para hacer frente a la cita orbital.

El debut de Colombia será ante Uzbekistán, el 17 de junio, en el estadio Ciudad de México. Corresponderá a la primera fecha del grupo K. Después, le hará frente a RD Congo y, finalmente, cerrará con Portugal en uno de los partidos más llamativos del torneo en su primera ronda.