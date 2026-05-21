Inteligencia artificial predijo la lista final de Colombia al Mundial 2026: borró a un histórico

Hay bastante expectativa por conocer la lista final de 26 jugadores que llevará la Selección Colombia al Mundial 2026. Néstor Lorenzo ya anunció la prelista de 55 futbolistas, pero de esos, 29 se quedarán por fuera.
La inteligencia artificial predijo la que, según su concepto, sería la lista final de convocados cafeteros a la cita orbital. Se basó en rendimientos, actualidad y desempeños más recientes con sus clubes. Por tanto, puede variar según lo que acabe determinando Néstor Lorenzo.
IA da la lista de 26 convocados por Colombia al Mundial 2026
Gemini escogió a estos 26:
Porteros (3)
- Camilo Vargas
- Álvaro Montero
- Kevin Mier
Defensas (8)
- Daniel Muñoz
- Santiago Arias
- Jhon Lucumí
- Davinson Sánchez
- Deiver Machado
- Juan David Cabal
- Johan Mojica
- Yerson Mosquera
Mediocampistas (8)
- Jefferson Lerma
- Richard Ríos
- Jhon Arias
- James Rodríguez
- Juan Fernando Quintero
- Juan Camilo Portilla
- Gustavo Puerta
- Nelson Deossa
Delanteros (6)
- Luis Díaz
- Jhon Córdoba
- Luis Suárez
- Rafael Santos Borré
- Juan Camilo Hernández
- Carlos Gómez
- Jorge Carrascal
Los 29 que quedarían fuera
Porteros
- David Ospina
- Aldair Quintana
- Andrés Mosquera
Defensas
- Yerry Mina
- Juan Guillermo Cuadrado
- Carlos Cuesta
- Cristian Borja
- Willer Ditta
- Jhojan Romaña
- Álvaro Angulo
- Andrés Román
- Edier Ocampo
- Junior Hernández
Mediocampistas
- Wílmar Barrios
- Jhon Solís
- Kevin Castaño
- Jaminton Campaz
- Sebastián Gómez
- Johan Rojas
- Jordan Barrera
Delanteros
- Jhon Jáder Durán
- Yáser Asprilla
- Sebastián Villa
- Johan Carbonero
- Edwuin Cetré
- John Steven Mendoza
- Kevin Viveros
- Neyser Villarreal
- Juan Manuel Rengifo
Sin Durán, Villa ni Ospina
La inteligencia artificial deja fuera al histórico David Ospina, y se adelanta a la polémica dejando también sin lugar a Sebastián Villa. Este último, envuelto en polémica tras integrar el prelistado de 55 futbolistas cafeteros.
“Su rendimiento en Argentina es regular, pero no forma parte del ecosistema ni de las prioridades del grupo”, afirmó la IA sobre dejar fuera a Villa.
Respecto a David Ospina, lanzó: “El peso de la historia está ahí, pero la falta de ritmo internacional le cuesta el puesto ante Mier y Montero”.
Se espera que en la última semana de mayo, la Federación Colombiana de Fútbol emita la lista definitiva de 26 convocados al Mundial 2026. Allí ya se conocerá, definitivamente, a los elegidos por Lorenzo para hacer frente a la cita orbital.
El debut de Colombia será ante Uzbekistán, el 17 de junio, en el estadio Ciudad de México. Corresponderá a la primera fecha del grupo K. Después, le hará frente a RD Congo y, finalmente, cerrará con Portugal en uno de los partidos más llamativos del torneo en su primera ronda.