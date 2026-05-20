El problema no es la IA: es dejar de cuestionarla

No me preocupa que la inteligencia artificial avance. Me preocupa que dejemos de cuestionar sus respuestas. Que confundamos velocidad con entendimiento. Que empecemos a reemplazar pensamiento crítico por respuestas rápidas.

Porque la IA puede ampliar nuestras capacidades, pero también puede atrofiarlas si dejamos de pensar.

Vivimos un momento extraordinario. Nunca habíamos tenido acceso a herramientas capaces de procesar información a velocidades impensables, identificar patrones complejos, acelerar el aprendizaje o ayudarnos a desarrollar ideas en tiempo real. La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar industrias completas y de habilitar avances enormes en salud, movilidad, educación y productividad.

Eso me emociona profundamente. Me emociona pensar en asistentes operativos inteligentes, en vehículos autónomos, en avances médicos para personas con discapacidades físicas, visuales o auditivas, o en la posibilidad de aprender nuevas habilidades de manera más rápida y accesible.

El problema no es la IA. El problema es cómo estamos decidiendo usarla.

La inteligencia artificial empieza a ser peligrosa cuando dejamos de cuestionar sus respuestas. Cuando reemplazamos análisis por velocidad, no validamos fuentes, no entendemos el contexto o delegamos decisiones importantes a modelos que, aunque sofisticados, siguen careciendo de juicio humano.

Me preocupa ver personas consultando diagnósticos médicos únicamente con IA, creando contenido falso o difundiendo información sin verificar. Me preocupa la dependencia excesiva, la pérdida de habilidades cognitivas y la disminución del valor que le damos al conocimiento especializado.

Y ahí está una de las conversaciones más importantes de esta era: No podemos perder la creatividad, el análisis, la memoria, la comunicación ni la capacidad de discernir. No podemos saltarnos los procesos de ideación solo porque ahora una herramienta genera respuestas en segundos. Obtener respuestas rápidas no siempre significa comprender.

A veces siento que estamos perdiendo el entusiasmo por aprender. Aprender implica proceso. Implica cuestionar, conectar ideas, equivocarse, desarrollar pensamiento propio. Y aunque la IA puede acelerar el acceso al conocimiento, jamás debería reemplazar el ejercicio de construir entendimiento real.

https://www.semana.com/mujeres/opinion/articulo/los-suenos-no-se-posponen-se-construyen/202646/#google_vignette

Yo uso inteligencia artificial constantemente. La utilizo para explorar perspectivas distintas, ampliar mi entendimiento sobre un problema, estructurar ideas o analizar información. Pero intento hacerlo desde una práctica consciente: leer críticamente lo que recibo, validar información y no generar contenido sobre temas que no son mi área de experiencia.

Hoy veo muchas empresas entrando en la carrera de la inteligencia artificial simplemente porque sienten que deben hacerlo. Se crean pilotos, demos y prototipos que nunca llegan a producción. No porque la tecnología falle, sino porque muchas veces no hay claridad sobre el problema que quieren resolver.

No todo problema necesita inteligencia artificial. Muchas veces, una automatización simple resuelve una necesidad de negocio de forma más eficiente que un modelo complejo de IA. Para identificar estos casos, es indispensable invertir la fórmula tradicional: debemos enamorarnos del problema y evitar obsesionarnos con la tecnología. Como bien señala Uri Levine, cofundador de Waze: “Enamórate del problema, no de la solución”.

La transformación digital sin pensamiento humano pierde sentido. Antes de implementar IA, las empresas deberían hacerse preguntas como: ¿Qué problema estamos resolviendo?, ¿Qué indicador de negocio impacta?, ¿Cuál es el valor real de resolver esto?, ¿Existe retorno sobre la inversión?, ¿Tenemos gobierno y seguridad adecuados para implementarlo?.

Porque otra realidad preocupante es la falta de gobierno de IA. Muchas organizaciones están utilizando modelos públicos sin dimensionar los riesgos de seguridad, privacidad o exposición de información sensible. Y eso no es innovación. Es falta de visión.

La inteligencia artificial necesita acompañarse de buenos mentores. Porque un modelo puede procesar información, pero no entiende el contexto humano de una decisión.

Un mentor humano enseña algo mucho más valioso que usar una herramienta: enseña a pensar. A cuestionar resultados. A interpretar contextos. A tomar decisiones con responsabilidad.

Y quizás esa es la mejor analogía que encuentro para esta conversación: tener acceso a IA es como tener un auto extremadamente rápido. Pero el verdadero valor sigue estando en saber conducirlo. Saber hacia dónde ir, cuándo frenar y qué riesgos evitar. El futuro no pertenece a quienes usen más inteligencia artificial. Pertenece a quienes sepan usarla con más conciencia.

Porque la tecnología deja de tener sentido cuando se usa sin dirección y sin intención. Tal vez el verdadero desafío de esta era no sea desarrollar modelos más inteligentes, sino asegurarnos de no dejar de desarrollar nuestra propia inteligencia en el proceso.

María Victoria Polanco Betancourt, Socia y fundadora de BeeOne