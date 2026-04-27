Hay decisiones que no nacen de una necesidad externa, ni de una presión evidente. No responden a una oportunidad clara en el mercado ni a una invitación explícita. Nacen, más bien, de una incomodidad silenciosa y de una convicción profunda. Crear empresa fue, para mí, exactamente eso: una decisión con propósito y con intención.
Durante años, la idea de emprender estuvo presente. Como suele pasar, siempre había una razón válida para no hacerlo: el momento de vida, el tiempo, la energía, el capital. Todo parecía indicar que había que esperar un poco más, planear mejor, asegurar más.
Hasta que entendí algo que cambió mi forma de decidir: los sueños no se posponen, se construyen. Y se construyen en el presente, con intención.
No hubo un evento extraordinario que marcara el inicio. Hubo, en cambio, una decisión consciente de no aplazar, sino de confiar y avanzar, incluso sin tener todas las respuestas. En ese camino fue determinante encontrarme con personas con quienes comparto valores, visión y una forma de entender el trabajo desde lo colectivo. Así nació BeeOne: no desde la certeza absoluta, sino desde una visión compartida.
Porque más allá de crear una consultora tecnológica, empecé a ser más consciente de la oportunidad que existe para abrir camino a más mujeres en tecnología, y también de mi propio potencial por desarrollar. Sabía que podía dar más, crecer más y construir más. Emprender fue, en ese sentido, una forma de alinear lo que creo con lo que hago.
El riesgo, por supuesto, es real. Emprender implica moverse en terreno incierto, tomar decisiones con información incompleta y convivir con el miedo a que algo no salga bien. Ese miedo no desaparece, pero con el tiempo deja de ser un freno y se convierte en un recordatorio de que lo que estás construyendo tiene valor.
Hoy, en muchas organizaciones, esa esencia se ha diluido. Se habla de innovación, de inteligencia artificial, de transformación digital, pero se pierde la pregunta más importante: ¿Para qué? Sin un norte claro, innovar deja de tener impacto.
Creo en el cambio, una empresa a la vez. En el impacto real, sostenido, que nace cuando las decisiones tecnológicas están conectadas con intención y dirección. Pero hay otro motor que atraviesa esta historia y que no es negociable: abrir camino.
Durante mucho tiempo, una de las barreras más profundas no fue externa, sino interna: creer plenamente en mis capacidades. Reconocer que no solo podía ocupar un espacio, sino también construir nuevos espacios para otros. Entender que el liderazgo también implica habilitar, invitar, inspirar y ampliar.
Abrir camino a más mujeres en el sector de la tecnología no es una aspiración abstracta. Es una responsabilidad concreta. Es crear oportunidades reales para que más mujeres puedan formarse, crecer y liderar. Es cuestionar una realidad que, incluso hoy, sigue siendo evidente: la participación femenina en esta industria continúa siendo limitada.
Y la pregunta es inevitable: ¿Por qué? Pero más importante aún: ¿Qué vamos a hacer al respecto? Mi respuesta es construir.
Construir empresa, equipo, cultura y espacios donde el talento no tenga que justificarse el doble. Donde la confianza y la seguridad no sean la excepción, sino la base. Donde liderar también signifique acompañar, inspirar y generar crecimiento colectivo.
Ese es el tipo de liderazgo que busco ejercer: uno que convive con la vida personal, con la fe y con la búsqueda de equilibrio y que entiende que el éxito no se mide solo en resultados, sino en la forma en que se construye, con intención y coherencia.
Esta no es una historia sobre emprendimiento en abstracto. Es una invitación a cuestionar lo establecido. A no esperar a que alguien más valide una idea, una capacidad o un camino. Porque a veces, lo que más impacto genera no es lo que el mundo te pide que construyas, sino aquello que decides construir, incluso cuando nadie te lo pidió.
María Victoria Polanco, CEO de BeeOne