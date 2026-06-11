La logística como motor de crecimiento empresarial

Vivimos en un mundo donde los mercados están más conectados que nunca. Un producto puede ser fabricado en un continente, comercializado en otro y consumido a miles de kilómetros de distancia. En este escenario, la capacidad de movilizar mercancías de manera eficiente, segura y oportuna marca la diferencia entre aprovechar una oportunidad comercial o perderla.

Las cadenas de suministro enfrentan retos permanentes. La disponibilidad de espacio en transporte aéreo y marítimo, las variaciones en los costos logísticos, los cambios regulatorios, la congestión en puertos y aeropuertos, así como las exigencias de los clientes, obligan a las empresas a ser cada vez más ágiles. Ya no basta con reaccionar ante los problemas: Es necesario anticiparse a ellos y construir soluciones antes de que afecten la operación.

Desde mi experiencia en EC Cargo, he aprendido que la logística no consiste únicamente en transportar mercancías. Se trata de conectar oportunidades de negocio, generar confianza y permitir que los clientes se concentren en hacer crecer sus empresas mientras nos encargamos de encontrar el mejor camino para su carga.

En muchas ocasiones, los clientes llegan con una necesidad urgente: una reserva que no encuentran, un espacio limitado en una aerolínea, una entrega con tiempos ajustados o una operación que parece difícil de ejecutar. Es precisamente en esos momentos cuando la experiencia, las relaciones estratégicas y la capacidad de gestión hacen la diferencia.

Además, la logística también es una actividad profundamente humana. Detrás de cada embarque existe una empresa que espera cumplir un compromiso, un cliente que necesita recibir un producto o una familia que depende de que una operación salga adelante.

Colombia tiene una oportunidad enorme para fortalecer su posición como actor relevante en el comercio internacional. Para lograrlo, es indispensable seguir impulsando la eficiencia logística, la innovación tecnológica y el desarrollo del talento humano. Ahora bien, el futuro de la logística estará definido por la capacidad de adaptación. Las organizaciones que entiendan esta realidad serán las que logren mantenerse competitivas en un entorno cambiante. La velocidad de respuesta, la información en tiempo real y la construcción de alianzas estratégicas serán elementos fundamentales para enfrentar los desafíos de los próximos años.

La logística no es simplemente el movimiento de mercancías. Es el puente que conecta empresas, mercados y oportunidades. Y cuando ese puente funciona correctamente, se convierte en un verdadero motor de crecimiento para la economía y para el desarrollo de los negocios.

Magda Yisel Orozco Baena, CEO Ec Cargo - Ec Group