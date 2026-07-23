Transportar ya no es suficiente

Las empresas que liderarán la logística del futuro no serán necesariamente las que tengan más camiones, aviones o barcos. Serán las que sepan anticiparse, tomar mejores decisiones y convertir la información en soluciones.

Ser luz: la forma más humana de transformar el mundo

La logística como motor de crecimiento empresarial

Durante años, el éxito en logística se midió principalmente por la capacidad de mover una carga de un punto a otro, conseguir espacio en un buque o lograr que una mercancía llegara a tiempo. Hoy eso sigue siendo fundamental, pero ya no es suficiente.

El mundo cambió y la logística cambió con él. Vivimos en una economía marcada por la incertidumbre, las tensiones geopolíticas, los cambios regulatorios, la transformación tecnológica y clientes que necesitan respuestas cada vez más rápidas. En este escenario, transportar es apenas una parte de una cadena mucho más compleja.

Después de años trabajando en esta industria, he aprendido que una de las mayores ventajas competitivas en logística es la capacidad de anticiparse. Anticiparse a una congestión portuaria antes de que se detenga una producción, a un incremento en las tarifas internacionales antes de que afecte los costos de un importador, a una nueva regulación aduanera antes de que una mercancía quede detenida, a una interrupción en una ruta antes de que el cliente descubra que tiene un problema.

Porque cuando nos anticipamos, no solo movemos mercancías: protegemos negocios. Y ahí está, para mí, una de las grandes transformaciones de nuestra industria.

La logística dejó de ser vista únicamente como una actividad operativa para convertirse en una herramienta estratégica para las empresas. Hoy, un buen operador logístico no debería limitarse a vender transporte. Debe entregar información, análisis, alternativas, tecnología, gestión del riesgo y, sobre todo, confianza.

La tecnología está acelerando esta transformación. La inteligencia artificial permite analizar grandes volúmenes de información; los modelos predictivos ayudan a anticipar comportamientos; las plataformas digitales ofrecen mayor visibilidad de las operaciones y los datos permiten tomar decisiones con una velocidad que hace algunos años parecía imposible.

Pero hay algo que ninguna tecnología puede reemplazar por completo: el criterio humano. Porque los datos pueden alertarnos de un riesgo, pero detrás de una operación sigue siendo necesario alguien capaz de interpretar la información, entender el negocio del cliente, evaluar alternativas y tomar una decisión.

Por eso, el verdadero desafío no será escoger entre tecnología o personas. Será aprender a combinar la capacidad de la tecnología con la experiencia, el conocimiento y el criterio humano.

Al mismo tiempo, estamos cambiando nuestra forma de entender el éxito. Ya no basta con entregar una carga a tiempo. También debemos preguntarnos qué tan resiliente es nuestra cadena de suministro, cómo respondemos ante una crisis, cuánto podemos simplificar nuestros procesos y qué tan preparados estamos para enfrentar la próxima disrupción.

En ese contexto, la innovación no puede seguir siendo responsabilidad exclusiva del área de tecnología: La innovación debe convertirse en una cultura.

Innovar es cuestionar la forma en la que siempre hemos hecho las cosas. Es eliminar procesos que no generan valor, automatizar lo repetitivo para dedicar más tiempo a lo estratégico, escuchar al cliente, aprender de los errores y tener la valentía de cambiar antes de que el mercado nos obligue a hacerlo.

Por eso creo que el futuro de la logística no pertenecerá necesariamente a las organizaciones más grandes, sino a las más ágiles. A las que sean capaces de anticiparse, utilicen los datos para tomar mejores decisiones, y especialmente, a las que nunca olviden que detrás de cada contenedor, cada embarque y cada entrega hay una empresa y personas que confían en el proceso.

Porque el verdadero trabajo de la logística no está únicamente en llevar una mercancía de un país a otro. Consiste en generar tranquilidad para quien necesita que esa mercancía llegue.

Mover carga seguirá siendo la esencia en el sector. Pero anticiparnos, transformar procesos y crear mejores soluciones será lo que marque la diferencia.

Porque el transporte conecta mercados y la innovación nos permite anticiparnos al futuro.

Magda Orozco, CEO de Ec Cargo