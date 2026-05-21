Ser luz: la forma más humana de transformar el mundo

Vivimos en un mundo donde todos corremos. Corremos detrás de resultados, metas, dinero, reconocimiento y éxito. Pero, en medio de esa velocidad, pocas veces nos detenemos a preguntarnos algo realmente importante: ¿estamos siendo luz para alguien más?

Siempre he creído que todos tenemos la capacidad de impactar la vida de otros. Y muchas veces no se necesita riqueza, poder o grandes discursos para hacerlo. A veces, la verdadera luz aparece en los actos más simples: escuchar a alguien que necesita desahogarse, hacer una llamada en el momento correcto, visitar a quien está enfermo, acompañar en silencio a quien atraviesa una dificultad o simplemente hacer sentir al otro que no está solo.

Ser luz para otros no es un tema religioso, aunque la fe muchas veces sea el motor que ilumina nuestras vidas. Creer en Dios, en la Virgen o en ese ser supremo que cada uno lleva en su corazón da esperanza, propósito y recuerda que vinimos a este mundo para algo más grande que nosotros mismos.

Cuando una persona tiene luz interior, eso se refleja en todo: en la manera como trata a su familia, en cómo lidera, en cómo trabaja, en cómo agradece y hasta en cómo enfrenta los momentos difíciles. Porque también podemos ser luz desde el ejemplo. Desde la honestidad. Desde la empatía. Desde la forma en que decidimos construir empresa y sociedad.

Hace 9 años apoyamos a Fundafe, una fundación que fabrica prótesis para personas que han perdido sus extremidades. Y cada vez que veo a un niño o a un joven volver a caminar, soñar o recuperar la esperanza, entiendo que la vida realmente cobra sentido cuando compartimos nuestros logros con los demás.

Pero lo más impactante no son solo las prótesis. Es la mirada de sus padres. Es volver a ver en sus ojos una ilusión que creían perdida. Es sentir cómo una familia vuelve a encender una luz que estaba apagándose.

La vida me ha enseñado que el verdadero éxito no puede medirse únicamente en cifras, resultados o crecimiento empresarial. El éxito también se mide en cuántas vidas tocamos positivamente, en cuántas personas ayudamos a levantarse y en cuánto bien dejamos a nuestro paso.

Imaginen por un momento cómo sería la sociedad si todos entendiéramos que podemos aportar algo al otro. No necesariamente desde lo económico. También desde el tiempo, desde la escucha, desde el respeto, desde la solidaridad y desde el amor genuino por las personas.

Hoy más que nunca necesitamos seres humanos que iluminen. Personas que inspiren esperanza en medio de tanta incertidumbre. Líderes que entiendan que dirigir también es servir. Familias que enseñen valores. Empresas que tengan propósito.

Porque al final, la luz más grande es la que somos capaces de compartir con los demás. Y quizás ahí está el verdadero sentido de la vida.

Magda Orozco, CEO Ec Cargo - Ec Group