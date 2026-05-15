La presencia que la inteligencia artificial no puede replicar

Estamos entrando en una era donde todo se acelera. Las respuestas llegan en segundos, las decisiones se optimizan y la información se multiplica con una velocidad que antes era impensable. La inteligencia artificial promete claridad, eficiencia y ventaja. Y, sin embargo, muchas mujeres incluso en posiciones de liderazgo empiezan a sentir algo distinto: más ruido que certeza, más velocidad que dirección, más exigencia que claridad. Porque cuando todo se ordena afuera, lo único que realmente puede ordenar es lo que ocurre adentro.

La inteligencia artificial puede estructurar ideas, escribir con precisión y resolver en segundos lo que antes tomaba horas. Sin embargo, hay algo que no puede hacer: sostener su energía. No todas las personas con acceso a la tecnología están en condiciones de usarla con claridad, porque la claridad no viene de la información sino del estado interno desde el que se decide. Una mujer cansada decide distinto. Una mujer bajo presión no elige, responde.

“Sea gentil consigo misma pero no se rinda”. Esa frase contiene como reflexión del liderazgo femenino que la disciplina no es un castigo, sino una forma de honrarse. El bienestar no como comodidad, sino como energía disponible para decidir con claridad.

Nos enseñaron a liderar desde la mente: resolver, ejecutar, responder sin detenernos. Pero hay una capa más profunda que pocas veces se entrena: el cuerpo. El cuerpo no es un accesorio del liderazgo, es su base silenciosa. Antes de que una decisión sea clara en la mente, ya fue sentida. Antes de que el agotamiento sea evidente, el cuerpo lo anticipa. El problema no es que no lo sepamos: es que dejamos de escucharlo. Y una mujer que no se escucha pierde dirección, incluso cuando sigue avanzando.

La ciencia del biohacking femenino nos recuerda algo que las mujeres en posiciones C-Level frecuentemente olvidan: no somos máquinas de rendimiento lineal. Tenemos un ciclo de 28 días que determina nuestra energía, nuestra creatividad y nuestra capacidad de conexión. La fase folicular nos da claridad y empuje ideal para grandes presentaciones y negociaciones. La fase ovulatoria es magnética, perfecta para liderar equipos. La fase lútea pide introspección y revisión estratégica. Y la menstruación, esa fase que el mundo corporativo ignora, es el momento más poderoso de intuición y reconexión con el propósito.

Trabajar en contra de ese ciclo no es productividad, es desgaste. Sincronizarse con él no es debilidad, es inteligencia estratégica.

La sensualidad también ha sido malentendida. Se ha reducido a lo externo, a lo visible. Pero, en realidad, es una forma de presencia: la capacidad de habitar el momento sin ansiedad, de estar completamente en lo que se hace.

En un mundo donde todo se automatiza, esa capacidad se vuelve radical. La sensualidad, bien entendida, no es suavidad, es precisión. Es una energía contenida, no fragmentada. Y esa contención genera algo que la tecnología no puede replicar: magnetismo.

El verdadero bienestar no te desconecta del desafío te prepara para sostenerlo. Comer en el orden correcto, gestionar el sueño, regular el cortisol: eso no es autocuidado de spa. Es infraestructura de decisión. Una disciplina que no va en contra del cuerpo, pero tampoco se rinde ante él. Que no castiga pero sí dirige. Porque sentir no es suficiente hay que saber sostener lo que se siente. Y esa es la diferencia entre dispersión y dirección.

Reconocerse en la feminidad no es un acto de vulnerabilidad es un acto de estrategia. Su ciclo es información. Su cuerpo es inteligencia. Su presencia es el activo más sofisticado que ningún algoritmo podrá reemplazar. No se trata de elegir entre ser poderosa y ser femenina. Se trata de entender que su feminidad bien habitada es el poder más valioso.

Porque en un mundo donde todo puede ser automatizado, lo único que realmente permanece es la capacidad de sostenerse. Sostener la claridad, la energía, la forma de decidir. Y en esa coherencia silenciosa pero poderosa se construye no solo el tipo de liderazgo que viene, sino el tipo de país que estamos creando. Al final, no será la inteligencia artificial la que defina el rumbo. Será la calidad de la presencia de quienes la usan.

Natalia Badillo es CEO de Inversiones Abril Seguros